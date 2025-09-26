Свадьба – это один из важнейших праздников в жизни человека. Она преисполнена традиций, символов и примет, сопровождающих невесту и жениха в новый этап. Многие обычаи имеют глубокие корни и передаются из поколения в поколение. И хотя часть из них может показаться предрассудками, нарушать их не советуют, ведь они символически влияют на счастье и гармонию в супружеской жизни.

Чего категорически нельзя делать на свадьбе

Главные вещи, которых нельзя делать на свадьбе

1. Надевать белое гостям

Белый цвет традиционно принадлежит невесте. Если другие гости надевают белые одежды, это может выглядеть как попытка "затенить" главную героиню праздника. Для гостей лучше выбирать другие оттенки, оставив белое только для невесты.

2. Давать ножи или другие острые предметы как подарок

Согласно приметам, такие подарки символизируют ссоры и раздор в семье. Если уж очень хочется подарить набор ножей или кухонные инструменты, обязательно возьмите символическую монетку от новобрачных, чтобы "выкупить" подарок.

3. Переходить дорогу жениху и невесте

Считается, что путь молодоженов к новой судьбе должен быть свободным. Если кто-то пересечет дорогу, это может навлечь трудности в будущей жизни.

4. Невесте смотреть в зеркало в полном образе до брака

Перед венчанием или росписью невеста не должна видеть себя в зеркале полностью одетую — только сняв одну деталь (например, фату или перчатку). Это делается для того, чтобы "не сглазить" счастья.

5. Давать примерить обручальные кольца посторонним

Обручальные кольца — главный символ единства пары. Они не должны прикасаться к чужим рукам, чтобы не передать постороннюю энергетику в брак.

6. Ссориться или повышать голос

Свадьба – день мира и радости. Любые ссоры, скандалы или даже мелкие недоразумения считаются плохим знаком, потому что задают тон будущей жизни.

7. Сидеть на углах

Есть давняя примета: кто сядет на угол свадебного стола, тот еще долго не женится или не выйдет замуж.

8. Ломать свадебный букет

Свадебный букет невесты – сильный символ. Его нельзя ломать или разбирать на отдельные цветы, прежде чем она бросит его незамужним подругам.

Дополнительные советы для гостей и молодоженов

Нельзя приходить на свадьбу с плохим настроением – праздник впитывает в себя энергетику.

Гости не должны опережать молодоженов в первом танце.

Пустые бокалы лучше не оставлять на столе – это к недостатку в будущем.

Падение во время танца или церемонии считается плохим знаком, поэтому следует соблюдать осторожность.

Свадьба – это не только праздник любви, но и день, наполненный символами. Следуя простым правилам и избегая древних "запретов", можно обеспечить себе и молодоженам счастливый старт в общей жизни.

Напомним, портал "Комментарии" писал , чего нельзя делать на похоронах.