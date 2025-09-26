Рубрики
В 2023 году Православная церковь Украины приняла переход на новоюлианский (обновленный) календарь для неподвижных праздников, то есть праздников, имеющих фиксированную дату.
Когда Покров и День Защитника: церковный календарь на октябрь 2025
Это означает, что многие праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше старого юлианского стиля.
В то же время часть громад и церквей (соблюдающих "старый стиль") продолжает пользоваться юлианским календарем, поэтому для них даты будут другие (со "сдвигом" на 13 дней).
Какие праздники в Украине будут отмечать в октябре 2025 года по новоюлианскому календарю – читайте в материале портала "Комментарии".
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день почитается память преподобного Иисуса. На этот день перенесен День казачества и День Защитников и Защитниц Украины.
2 октября – священномученик Киприан и мученица Юстина; преподобный Андрей.
3 октября – священномученик Дионисий Ареопагит.
4 октября – священномученик Еротей, епископ Афинский; преподобный Франциск Ассизский.
5 октября – мученица Харитина.
6 октября – святой апостол Фома.
7 октября – мученики Сергей и Вакх.
8 октября – преподобная Пелагия.
9 октября – апостол Иаков Алфеев.
10 октября – мученики Евлампий и Евлампия.
11 октября – апостол Филипп; преподобный Теофан, епископ Никейский.
12 октября – мученики Пров, Тарх и Андроник; преподобный Косма.
13 октября – мученики Карп, Папилла и Агатоника.
14 октября – преподобная Параскева Тарнавская и другие мученики.
15 октября – память святых отцов VII Вселенского собора; преподобный Евтимий Новый; преподобномученик Лукиян.
16 октября – мученик Лонгин, сотник.
17 октября – пророк Осия; преподобномученик Андрей Критский.
18 октября – апостол и евангелист Лука.
19 октября – пророк Иоиль; мученик Уар; преподобный Иоанн.
20 октября – великомученик Артемий.
21 октября – преподобный Илларион Великий.
22 октября – равноапостольный Аверкий, епископ Ерапольский.
23 октября – празднование в честь апостола Иакова.
24 октября – мученик Арета и другие, пострадавшие вместе с ним.
25 октября – мученики Маркиян и Мартирий.
26 октября – великомученик Дмитрий Мироточец.
27 октября – мученик Нестор; мученицы Капитолина и Еротиида.
28 октября – мученики Терентий и Неонила; мученица Параскева, которую в народе называют Пятницей.
29 октября – преподобномученик Анастасий; преподобный Авраам Ростовский.
30 октября – мученики Зиновий и Зиновия.
31 октября – памятные празднования без особо больших праздников.
Сравнение со "старым стилем"
Для церквей, придерживающихся юлианского календаря, те же святые преимущественно приходятся на другие дни (сдвиг на 13 дней позже). Например:
Покров (1 октября по новому стилю) по старому стилю приходится на 14 октября.
Соответственно, дни в начале месяца (2, 3, 4 октября по новому стилю) в старом стиле будут приходиться на 15, 16, 17 октября.
В источниках также приводятся конкретные упоминания праздников по старому стилю для октября 2025 года.
Покров Богородицы 1 октября — особо почитаемый праздник в Украине, ведь Богородицу считают небесным покровителем народа.
В течение месяца верующие вспоминают разных святых – мучеников, апостолов, преподобных – что дает возможность чередовать размышления о жертвенности, вере, подвижничестве.
