В 2023 году Православная церковь Украины приняла переход на новоюлианский (обновленный) календарь для неподвижных праздников, то есть праздников, имеющих фиксированную дату.

Когда Покров и День Защитника: церковный календарь на октябрь 2025

Это означает, что многие праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше старого юлианского стиля.

В то же время часть громад и церквей (соблюдающих "старый стиль") продолжает пользоваться юлианским календарем, поэтому для них даты будут другие (со "сдвигом" на 13 дней).

Какие праздники в Украине будут отмечать в октябре 2025 года по новоюлианскому календарю – читайте в материале портала "Комментарии".

Церковный календарь на октябрь 2025 (новый стиль)

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день почитается память преподобного Иисуса. На этот день перенесен День казачества и День Защитников и Защитниц Украины.

2 октября – священномученик Киприан и мученица Юстина; преподобный Андрей.

3 октября – священномученик Дионисий Ареопагит.

4 октября – священномученик Еротей, епископ Афинский; преподобный Франциск Ассизский.

5 октября – мученица Харитина.

6 октября – святой апостол Фома.

7 октября – мученики Сергей и Вакх.

8 октября – преподобная Пелагия.

9 октября – апостол Иаков Алфеев.

10 октября – мученики Евлампий и Евлампия.

11 октября – апостол Филипп; преподобный Теофан, епископ Никейский.

12 октября – мученики Пров, Тарх и Андроник; преподобный Косма.

13 октября – мученики Карп, Папилла и Агатоника.

14 октября – преподобная Параскева Тарнавская и другие мученики.

15 октября – память святых отцов VII Вселенского собора; преподобный Евтимий Новый; преподобномученик Лукиян.

16 октября – мученик Лонгин, сотник.

17 октября – пророк Осия; преподобномученик Андрей Критский.

18 октября – апостол и евангелист Лука.

19 октября – пророк Иоиль; мученик Уар; преподобный Иоанн.

20 октября – великомученик Артемий.

21 октября – преподобный Илларион Великий.

22 октября – равноапостольный Аверкий, епископ Ерапольский.

23 октября – празднование в честь апостола Иакова.

24 октября – мученик Арета и другие, пострадавшие вместе с ним.

25 октября – мученики Маркиян и Мартирий.

26 октября – великомученик Дмитрий Мироточец.

27 октября – мученик Нестор; мученицы Капитолина и Еротиида.

28 октября – мученики Терентий и Неонила; мученица Параскева, которую в народе называют Пятницей.

29 октября – преподобномученик Анастасий; преподобный Авраам Ростовский.

30 октября – мученики Зиновий и Зиновия.

31 октября – памятные празднования без особо больших праздников.

Сравнение со "старым стилем"

Для церквей, придерживающихся юлианского календаря, те же святые преимущественно приходятся на другие дни (сдвиг на 13 дней позже). Например:

Покров (1 октября по новому стилю) по старому стилю приходится на 14 октября.

Соответственно, дни в начале месяца (2, 3, 4 октября по новому стилю) в старом стиле будут приходиться на 15, 16, 17 октября.

В источниках также приводятся конкретные упоминания праздников по старому стилю для октября 2025 года.

Духовное значение и советы на октябрь

Покров Богородицы 1 октября — особо почитаемый праздник в Украине, ведь Богородицу считают небесным покровителем народа.

В течение месяца верующие вспоминают разных святых – мучеников, апостолов, преподобных – что дает возможность чередовать размышления о жертвенности, вере, подвижничестве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , чего категорически нельзя делать на свадьбе.