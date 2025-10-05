logo

Церковный праздник 5 октября: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня
Церковный праздник 5 октября: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

5 октября православные чтят святую мученицу Харитину. Что нельзя делать сегодня, какие традиции в этот день и кто празднует именины.

5 октября 2025, 05:30
Автор:
Slava Kot

5 октября православные верующие чтят память святой мученицы Харитины, которая стала символом мужества и непоколебимой веры в христианские времена преследований. Ее жизнь и мученическая смерть остаются примером стойкости для многих поколений. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 5 октября: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

Церковный праздник 5 октября - день памяти святой Харитины

Церковный праздник 5 октября

По преданию, Харитина в детстве осталась сиротой и воспитывалась благочестивым христианином Клавдием. Ее искренность и доброта способствовали обращению многих людей в христианство. Во время гонений, организованных императором Диоклетианом, она подверглась пыткам, но не отреклась от веры. В 304 году Харитина приняла мученическую смерть, став примером преданности и духовной силы.

Также 5 октября в мире отмечается Всемирное воскресенское причастия (World Communion Sunday). Этот праздник объединяет христиан разных конфессий в первом воскресенье октября, напоминая о важности единства, совместной молитвы и Евхаристии.

Что нельзя делать 5 октября

В этот день верующие соблюдают ряд духовных правил. Что нельзя делать сегодня:

  • — злословить и ссориться;
  • — отказывать в помощи нуждающимся;
  • — лениться и сетовать на долю.

Соблюдение этих наставлений считается способом чествования памяти святой и поддержания внутренней гармонии.

Кто празднует именины сегодня

5 октября именины отмечают: Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о религиозном календаре на октябрь 2025 года, который показывает все церковные праздники этого месяца.

Также "Комментарии" писали, что ученые показали подлинный вид лица Иисуса.



