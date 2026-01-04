Церковне свято 4 січня: три суворі заборони цього дня

4 січня православні християни вшановують Собор 70 святих апостолів — день, встановлений Церквою для нагадування про рівноправність і спільну місію учнів Христа, покликаних нести слово Євангелія у світ. Це свято має глибокий духовний зміст і супроводжується чіткими моральними настановами для вірян. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 4 січня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 4 січня

За церковним переданням, перед останньою проповіддю в Галілеї Ісус Христос обрав 70 апостолів і послав їх по двоє до міст і селищ як вісників Доброї Новини. На відміну від дванадцяти апостолів, їхнє служіння було тимчасовим, але надзвичайно важливим. Саме вони готували людей до приходу Христа. Серед цих учнів були близькі сподвижники апостолів, зокрема Тимофій, Лука, Тит, Марк, Прохор. Багато з них зазнали переслідувань і загинули мученицькою смертю.

Після сходження Святого Духа апостоли розійшлися по світу з проповіддю, а 70 апостолів заклали підвалини шанування Святої Трійці. Саме тому день 4 січня вважається символом єдності, смирення та духовної відповідальності.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено сваритися та лихословити. Не можна лаятися, засуджувати інших, бажати зла, проявляти заздрість або жадібність, а також відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Не можна підслуховувати та підглядати. Вважається, що така поведінка може призвести до втрати довіри та внутрішньої гармонії.

Не варто розповідати про свої плани та різко змінювати діяльність. Цього дня радять утриматися від гучних заяв про майбутні цілі та важливих життєвих рішень.

Хто відзначає день ангела 4 січня

Іменини цього дня святкують: Олександр, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Яків, Артем, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст, Остап, Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Йосип, Марк, Микола, Павло, Родіон, Прохор.

