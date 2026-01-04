Церковный праздник 4 января: три суровых запрета в этот день

4 января православные христиане чтят Собор 70 святых апостолов – день, установленный Церковью для напоминания о равноправии и общей миссии учеников Христа, призванных нести слово Евангелия в мир. Этот праздник имеет глубокий духовный смысл и сопровождается четкими нравственными наставлениями для верующих. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

По церковному преданию, перед последней проповедью в Галилее Иисус Христос избрал 70 апостолов и послал их по два в города и поселки в качестве вестников Благой Вести. В отличие от двенадцати апостолов, их служение было временным, но очень важным. Именно они готовили людей к пришествию Христа. Среди этих учеников были близкие сподвижники апостолов, в том числе Тимофей, Лука, Тит, Марк, Прохор. Многие из них подверглись преследованиям и погибли мученической смертью.

После восшествия Святого Духа апостолы разошлись по миру с проповедью, а 70 апостолов заложили основы почитания Святой Троицы. Поэтому день 4 января считается символом единства, смирения и духовной ответственности.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено ссориться и злословить. Нельзя ругаться, осуждать других, желать зла, проявлять зависть или жадность, а также отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя подслушивать и подсматривать. Считается, что такое поведение может привести к потере доверия и гармонии.

Не стоит рассказывать о своих планах и резко менять деятельность. В этот день советуют воздержаться от громких заявлений о будущих целях и важных жизненных решениях.

Кто отмечает день ангела 4 января

Именины в этот день празднуют: Александр, Лука, Афанасий, Денис, Клим, Иаков, Артем, Станислав, Степан, Семен, Филипп, Эраст, Остап, Архип, Аристарх, Ефим, Тимофей, Иосиф, Марк, Николай, Павел, Родион, Прохор.

