Церковне свято 28 грудня: три суворі заборони цього дня

28 грудня православна церква вшановує пам’ять 20 тисяч мучеників Нікомидійських, які загинули за віру на початку 4 століття. Цей день має особливе духовне значення і традиційно супроводжується низкою заборон та настанов для вірян. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 28 грудня 2025 року. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 28 грудня

Історія трагедії 20 тисяч мучеників Нікомидійських пов’язана з правлінням імператора Максиміана, відомого жорстокими гоніннями на християн. У місті Нікомидії під час святкування Різдва Христового в одному з храмів зібралися тисячі вірян. За наказом імператора їм запропонували принести жертву язичницьким богам. Після відмови храм підпалили, і всі, хто був усередині, загинули. Церква вшановує цих людей як приклад непохитної віри та самопожертви.

Що не можна робити сьогодні

Вважається, що 28 грудня варто утриматися від певних занять, інакше можна накликати лихо та негаразди. Ось головні заборони цього дня:

- Жодних конфліктів: уникайте сварок та лайки з близькими, щоб не притягнути біду.

- Відкладіть шиття: пришитий сьогодні ґудзик "прив’яже" до вас торішні проблеми.

- Будьте щедрими: не відмовляйте в допомозі тим, хто просить, аби не залишитися в скруті самому.

Іменини 28 грудня

Сьогодні 28 грудня іменини святкують: Юхим, Петро, Аркадій, Олександр та Ігнатій.

