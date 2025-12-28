Церковный праздник 28 декабря: три суровых запрета в этот день

28 декабря православная церковь чтит память 20 тысяч мучеников Никомидийских, погибших за веру в начале 4 века. Этот день имеет особое духовное значение и традиционно сопровождается рядом запретов и наставлений для верующих. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 28 декабря 2025 года. Фото из открытых источников

Церковный праздник 28 декабря

История трагедии 20 тысяч мучеников Никомидийских связана с правлением императора Максимиана, известного жестокими гонениями на христиан. В городе Никомидии во время празднования Рождества Христова в одном из храмов собрались тысячи верующих. По приказу императора им было предложено принести жертву языческим богам. После отказа храм подожгли, и все находившиеся внутри погибли. Церковь чтит этих людей как пример непоколебимой веры и самопожертвования.

Что нельзя делать сегодня

Считается, что 28 декабря следует воздержаться от определенных занятий, иначе можно навлечь беду и невзгоды. Вот главные запреты этого дня:

— Никаких конфликтов: избегайте ссор и брани с близкими, чтобы не привлечь беду.

— Отложите шитье: пришитая сегодня пуговица "привяжет" к вам прошлогодние проблемы.

— Будьте щедрыми: не отказывайте в помощи просящим, чтобы не остаться в затруднении самому.

Именины 28 декабря

Сегодня 28 декабря именины празднуют: Ефим, Петр, Аркадий, Александр и Игнатий.

