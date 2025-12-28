logo

BTC/USD

87696

ETH/USD

2940.69

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Церковный праздник 28 декабря: три суровых запрета в этот день
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 28 декабря: три суровых запрета в этот день

Какой церковный праздник отмечают 28 декабря. История 20 тысяч мучеников Никомидийских, главные запреты дня и празднующие именины.

28 декабря 2025, 06:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

28 декабря православная церковь чтит память 20 тысяч мучеников Никомидийских, погибших за веру в начале 4 века. Этот день имеет особое духовное значение и традиционно сопровождается рядом запретов и наставлений для верующих. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 28 декабря: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 28 декабря 2025 года. Фото из открытых источников

Церковный праздник 28 декабря

История трагедии 20 тысяч мучеников Никомидийских связана с правлением императора Максимиана, известного жестокими гонениями на христиан. В городе Никомидии во время празднования Рождества Христова в одном из храмов собрались тысячи верующих. По приказу императора им было предложено принести жертву языческим богам. После отказа храм подожгли, и все находившиеся внутри погибли. Церковь чтит этих людей как пример непоколебимой веры и самопожертвования.

Что нельзя делать сегодня

Считается, что 28 декабря следует воздержаться от определенных занятий, иначе можно навлечь беду и невзгоды. Вот главные запреты этого дня:

  • — Никаких конфликтов: избегайте ссор и брани с близкими, чтобы не привлечь беду.
  • — Отложите шитье: пришитая сегодня пуговица "привяжет" к вам прошлогодние проблемы.
  • — Будьте щедрыми: не отказывайте в помощи просящим, чтобы не остаться в затруднении самому.

Именины 28 декабря

Сегодня 28 декабря именины празднуют: Ефим, Петр, Аркадий, Александр и Игнатий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аватар Иисуса Христа на основе искусственного интеллекта появился в церкви в Швейцарии.

Также "Комментарии" писали, что Баба Ванга сделала несколько ужасающих предсказаний на 2026 год.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости