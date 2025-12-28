Церковный праздник 28 декабря: три суровых запрета в этот день

Рубрики
28 декабря православная церковь чтит память 20 тысяч мучеников Никомидийских, погибших за веру в начале 4 века. Этот день имеет особое духовное значение и традиционно сопровождается рядом запретов и наставлений для верующих. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Церковный праздник 28 декабря 2025 года. Фото из открытых источников
История трагедии 20 тысяч мучеников Никомидийских связана с правлением императора Максимиана, известного жестокими гонениями на христиан. В городе Никомидии во время празднования Рождества Христова в одном из храмов собрались тысячи верующих. По приказу императора им было предложено принести жертву языческим богам. После отказа храм подожгли, и все находившиеся внутри погибли. Церковь чтит этих людей как пример непоколебимой веры и самопожертвования.
Считается, что 28 декабря следует воздержаться от определенных занятий, иначе можно навлечь беду и невзгоды. Вот главные запреты этого дня:
Сегодня 28 декабря именины празднуют: Ефим, Петр, Аркадий, Александр и Игнатий.
