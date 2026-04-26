Церковне свято 26 квітня: три суворі заборони цього дня

26 квітня православні християни в Україні за новим церковним календарем вшановують священномученика Василія, єпископа Амасійського. Крім того, цього дня припадає одне з особливих свят після Великодня — День святих жінок-мироносиць, який у народній традиції часто називають православним жіночим днем. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Яке церковне свято 26 квітня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 26 квітня

Святий Василій Амасійський жив у 4 столітті та відомий своєю відданістю християнській вірі в період переслідувань. За церковними переказами, він підтримував вірян, відмовився зректися віри та прийняв мученицьку смерть. Його пам’ять щороку вшановують у квітні.

Також 26 квітня у 2026 році відзначають День жінок-мироносиць. Це свято присвячене жінкам, які після розп’яття Ісуса Христа прийшли до гробу з пахощами та першими дізналися про Воскресіння зокрема Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія, Іоанна та інші. У християнстві вони символізують вірність, мужність і духовну силу.

Що не можна робити 26 квітня

У народних традиціях із цією датою пов’язують кілька заборон:

- Не можна кривдити птахів та руйнувати гнізда. Особливо застерігали від знищення ластівчиних осель, адже це вважалося поганою прикметою.

- Не радять планувати весілля чи заручини. Наші предки вірили, що шлюб, укладений цього дня, може бути нестабільним.

- Не рекомендується сватання або вінчання. День вважався несприятливим для початку сімейного життя.

Іменини 26 квітня

День ангела сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола, Петро, Нестор, Степан, Ян.

