Церковный праздник 26 апреля: три суровых запрета в этот день

26 апреля православные христиане в Украине по новому церковному календарю чествуют священномученика Василия, епископа Амасийского. Кроме того, в этот день приходится один из особых праздников после Пасхи – День святых женщин-мироносиц, который в народной традиции часто называют православным женским днем. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Святой Василий Амасийский жил в 4 веке и известен своей верностью христианской вере в период преследований. По церковным преданиям, он поддерживал верующих, отказался отречься от веры и принял мученическую смерть. Его память ежегодно чтят в апреле.

Также 26 апреля в 2026 году отмечают День женщин-мироносиц. Этот праздник посвящен женщинам, которые после распятия Иисуса Христа пришли ко гробу с благовониями и первыми узнали о Воскресении, в частности, Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломия, Иоанна и другие. В христианстве они символизируют верность, мужество и духовную силу.

В народных традициях с этой датой связывают несколько запретов:

— Нельзя обижать птиц и разрушать гнезда. Особенно предостерегали от уничтожения ласточкиных домов, ведь это считалось плохой приметой.

— Не советуют планировать свадьбу или помолвку. Наши предки верили, что брак, заключенный в этот день, может быть нестабильным.

— Не рекомендуется сватовство или венчание. День считался неблагоприятным для начала семейной жизни.

День ангела сегодня празднуют: Василий, Иоанн, Николай, Петр, Нестор, Степан, Иоанн.

