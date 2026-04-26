Церковный праздник 26 апреля: три суровых запрета в этот день

Slava Kot
26 апреля православные христиане в Украине по новому церковному календарю чествуют священномученика Василия, епископа Амасийского. Кроме того, в этот день приходится один из особых праздников после Пасхи – День святых женщин-мироносиц, который в народной традиции часто называют православным женским днем. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Святой Василий Амасийский жил в 4 веке и известен своей верностью христианской вере в период преследований. По церковным преданиям, он поддерживал верующих, отказался отречься от веры и принял мученическую смерть. Его память ежегодно чтят в апреле.
Также 26 апреля в 2026 году отмечают День женщин-мироносиц. Этот праздник посвящен женщинам, которые после распятия Иисуса Христа пришли ко гробу с благовониями и первыми узнали о Воскресении, в частности, Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломия, Иоанна и другие. В христианстве они символизируют верность, мужество и духовную силу.
В народных традициях с этой датой связывают несколько запретов:
День ангела сегодня празднуют: Василий, Иоанн, Николай, Петр, Нестор, Степан, Иоанн.
