Церковный праздник 26 апреля: три суровых запрета в этот день
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 26 апреля: три суровых запрета в этот день

Какой церковный праздник 26 апреля отмечают в Украине, кого чествуют верующие, главные запреты дня, традиции и именины.

26 апреля 2026, 06:30
Slava Kot

26 апреля православные христиане в Украине по новому церковному календарю чествуют священномученика Василия, епископа Амасийского. Кроме того, в этот день приходится один из особых праздников после Пасхи – День святых женщин-мироносиц, который в народной традиции часто называют православным женским днем. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Какой церковный праздник 26 апреля. Фото из открытых источников

Церковный праздник 26 апреля

Святой Василий Амасийский жил в 4 веке и известен своей верностью христианской вере в период преследований. По церковным преданиям, он поддерживал верующих, отказался отречься от веры и принял мученическую смерть. Его память ежегодно чтят в апреле.

Также 26 апреля в 2026 году отмечают День женщин-мироносиц. Этот праздник посвящен женщинам, которые после распятия Иисуса Христа пришли ко гробу с благовониями и первыми узнали о Воскресении, в частности, Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломия, Иоанна и другие. В христианстве они символизируют верность, мужество и духовную силу.

Что нельзя делать 26 апреля

В народных традициях с этой датой связывают несколько запретов:

  • — Нельзя обижать птиц и разрушать гнезда. Особенно предостерегали от уничтожения ласточкиных домов, ведь это считалось плохой приметой.
  • — Не советуют планировать свадьбу или помолвку. Наши предки верили, что брак, заключенный в этот день, может быть нестабильным.
  • — Не рекомендуется сватовство или венчание. День считался неблагоприятным для начала семейной жизни.

Именины 26 апреля

День ангела сегодня празднуют: Василий, Иоанн, Николай, Петр, Нестор, Степан, Иоанн.

