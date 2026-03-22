Церковне свято 22 березня: три суворі заборони цього дня

22 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Василя Анкірського, священномученика 4 століття, який відомий своєю боротьбою за християнське вчення. У народному календарі цей день має назву Василя Теплого, адже він символізує поступовий перехід від зими до весни. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

За переказами, Василь Анкірський жив у Малій Азії в провінції Галатія. Спочатку він був лікарем, однак згодом присвятив життя служінню церкві та став священиком у місті Анкіра. У ті часи в християнському світі поширювалася "аріанська єресь", яку підтримував імператор Юліан Відступник. Василь виступав проти цього вчення та закликав вірян дотримуватися православної віри.

Через свою позицію священнослужитель зазнав переслідувань. Його позбавили сану, а пізніше заарештували та судили як державного злочинця. Після катувань він помер, залишившись вірним своїм переконанням.

Що не можна робити сьогодні

22 березня у народній традиції пов’язане з кількома важливими заборонами:

- Не варто займатися важкою роботою. Вважається, що на Василя Теплого краще відпочити та присвятити час родині.

- Не можна сваритися чи ображати інших. Наші предки вірили, що конфлікти цього дня можуть принести негаразди на весь рік.

- Не рекомендується переїдати та вживати важку їжу. У народі казали, що надмірні страви можуть нашкодити здоров'ю.

Іменини 22 березня

За церковним календарем цього дня іменини відзначають Василь, Дарина та Таїсія.

