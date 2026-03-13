Два Великодні: чому у 2026 році християни святкуватимуть в різні дні

У 2026 році християни різних конфесій святкуватимуть Великдень у різні дні. Для одних вірян Пасха припаде на 5 квітня, а для інших — на 12 квітня.

Великдень-2026: чому дата свята знову розділить християн

Як повідомляють "Коментарі", така різниця виникає через різні методи обчислення дати свята.

Великдень є одним із найважливіших свят у християнстві, поряд із Різдвом. Водночас його дата щороку змінюється, оскільки визначається за спеціальною церковною системою розрахунку.

Чому дата Великодня змінюється

День Пасхи обчислюють за складною формулою, яка враховує сонячний календар, місячний цикл та день тижня.

Свято завжди припадає на неділю, адже саме цього дня, за християнською традицією, відбулося воскресіння Ісуса Христа.

Основна причина різниці дат полягає у використанні різних календарів.

Римо-католицька церква визначає дату Великодня за григоріанським календарем.

Натомість православні та греко-католики традиційно користуються юліанським календарем.

Через цю різницю свято може припадати на різні дні, а іноді навіть на різні місяці.

Коли святкуватимуть Великдень у 2026 році

У 2026 році дати Пасхи будуть такими:

5 квітня — Великдень у католиків

12 квітня — Великдень у православних і греко-католиків

Іноді святкування збігається. Наприклад, у 2025 році всі християни відзначали Великдень 20 квітня.

Як готуються до Великодня

Підготовка до свята починається задовго до самої Пасхи.

Після Масниці, яка у 2026 році тривала з 16 по 22 лютого, для вірян розпочався Великий піст. Він триває 40 днів і є періодом духовної підготовки.

Перед Великоднем також відзначають Вербну неділю — свято Входу Господа до Єрусалиму. У 2026 році для православних і греко-католиків вона припаде на 5 квітня.

Останній тиждень перед Пасхою називають Страсним тижнем. У ці дні віряни згадують останні події земного життя Ісуса Христа, а у храмах проводять особливі богослужіння.

Попри різні дати святкування, Великдень залишається одним із головних сімейних та духовних свят для мільйонів християн у світі.

