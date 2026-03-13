Две Пасхи: почему в 2026 году христиане будут праздновать в разные дни

В 2026 году христиане разных конфессий будут праздновать Пасху в разные дни. Для одних верующих Пасха придется на 5 апреля , а для других – на 12 апреля .

Пасха-2026: почему дата праздника снова разделит христиан

Как сообщают " Комментарии " , такая разница возникает из-за разных методов исчисления даты праздника.

Пасха является одним из самых важных праздников в христианстве, наряду с Рождеством. В то же время, его дата ежегодно меняется , поскольку определяется по специальной церковной системе расчета.

Почему дата Пасхи меняется

День Пасхи вычисляют по сложной формуле, учитывающей солнечный календарь, лунный цикл и день недели .

Праздник всегда приходится на воскресенье , ведь именно в этот день, по христианской традиции, произошло воскресение Иисуса Христа.

Основная причина разницы дат заключается в использовании разных календарей.

Римско-католическая церковь определяет дату Пасхи по григорианскому календарю .

Православные и греко-католики традиционно пользуются юлианским календарем .

Из-за этой разницы праздник может приходиться на разные дни, а иногда даже на разные месяцы.

Когда будут праздновать Пасху в 2026 году

В 2026 году даты Пасхи будут следующими:

5 апреля — Пасха у католиков

12 апреля — Пасха у православных и греко-католиков

Иногда празднование совпадает. Например, в 2025 году все христиане отмечали Пасху 20 апреля .

Как готовятся к Пасхе

Подготовка к празднику начинается задолго до Пасхи.

После Масленицы, которая в 2026 году продолжалась с 16 по 22 февраля , для верующих начался Великий пост . Он длится 40 дней и является периодом духовной подготовки.

Перед Пасхой также отмечают Вербное воскресенье – праздник Входа Господа в Иерусалим. В 2026 году для православных и греко-католиков она придется на 5 апреля .

Последнюю неделю перед Пасхой называют Страстной неделей . В эти дни верующие вспоминают о последних событиях земной жизни Иисуса Христа, а в храмах проводят особые богослужения.

Несмотря на разные даты празднования, Пасха остается одним из главных семейных и духовных праздников для миллионов христиан в мире.

