Две Пасхи: почему в 2026 году христиане будут праздновать в разные дни

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В 2026 году христиане разных конфессий будут праздновать Пасху в разные дни. Для одних верующих Пасха придется на 5 апреля , а для других – на 12 апреля .
Пасха-2026: почему дата праздника снова разделит христиан
Как сообщают " Комментарии " , такая разница возникает из-за разных методов исчисления даты праздника.
Пасха является одним из самых важных праздников в христианстве, наряду с Рождеством. В то же время, его дата ежегодно меняется , поскольку определяется по специальной церковной системе расчета.
День Пасхи вычисляют по сложной формуле, учитывающей солнечный календарь, лунный цикл и день недели .
Праздник всегда приходится на воскресенье , ведь именно в этот день, по христианской традиции, произошло воскресение Иисуса Христа.
Основная причина разницы дат заключается в использовании разных календарей.
Римско-католическая церковь определяет дату Пасхи по григорианскому календарю .
Православные и греко-католики традиционно пользуются юлианским календарем .
Из-за этой разницы праздник может приходиться на разные дни, а иногда даже на разные месяцы.
В 2026 году даты Пасхи будут следующими:
5 апреля — Пасха у католиков
12 апреля — Пасха у православных и греко-католиков
Иногда празднование совпадает. Например, в 2025 году все христиане отмечали Пасху 20 апреля .
Подготовка к празднику начинается задолго до Пасхи.
После Масленицы, которая в 2026 году продолжалась с 16 по 22 февраля , для верующих начался Великий пост . Он длится 40 дней и является периодом духовной подготовки.
Перед Пасхой также отмечают Вербное воскресенье – праздник Входа Господа в Иерусалим. В 2026 году для православных и греко-католиков она придется на 5 апреля .
Последнюю неделю перед Пасхой называют Страстной неделей . В эти дни верующие вспоминают о последних событиях земной жизни Иисуса Христа, а в храмах проводят особые богослужения.
Несмотря на разные даты празднования, Пасха остается одним из главных семейных и духовных праздников для миллионов христиан в мире.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , какие продукты не следует святить на Пасху.