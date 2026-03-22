Церковный праздник 22 марта: три суровых запрета в этот день

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
22 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память Василия Анкирского, священномученика 4 века, известного своей борьбой за христианское учение. В народном календаре этот день называется Василия Теплого, ведь он символизирует постепенный переход от зимы к весне. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Церковный праздник 22 марта. Фото из открытых источников
По преданию, Василий Анкирский жил в Малой Азии в провинции Галатия. Сначала он был врачом, однако впоследствии посвятил жизнь служению церкви и стал священником в городе Анкира. В те времена в христианском мире распространялась "арианская ересь", поддерживаемая императором Юлианом Отступником. Василий выступал против этого учения и призвал верующих соблюдать православную веру.
Из-за своей позиции священнослужитель подвергся преследованиям. Его лишили сана, а позже арестовали и судили как государственного преступника. После пыток он умер, оставшись верен своим убеждениям.
22 марта в народной традиции связано с несколькими важными запретами:
По церковному календарю в этот день именины отмечают Василий, Дарья и Таисия.
