Церковный праздник 22 марта: три суровых запрета в этот день

22 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память Василия Анкирского, священномученика 4 века, известного своей борьбой за христианское учение. В народном календаре этот день называется Василия Теплого, ведь он символизирует постепенный переход от зимы к весне. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 22 марта

По преданию, Василий Анкирский жил в Малой Азии в провинции Галатия. Сначала он был врачом, однако впоследствии посвятил жизнь служению церкви и стал священником в городе Анкира. В те времена в христианском мире распространялась "арианская ересь", поддерживаемая императором Юлианом Отступником. Василий выступал против этого учения и призвал верующих соблюдать православную веру.

Из-за своей позиции священнослужитель подвергся преследованиям. Его лишили сана, а позже арестовали и судили как государственного преступника. После пыток он умер, оставшись верен своим убеждениям.

Что нельзя делать сегодня

22 марта в народной традиции связано с несколькими важными запретами:

– Не стоит заниматься тяжелой работой. Считается, что Василию Теплому лучше отдохнуть и посвятить время семье.

- Нельзя ссориться или оскорблять других. Наши предки верили, что конфликты в этот день могут принести неурядицы на весь год.

- Не рекомендуется переедать и употреблять тяжелую пищу. В народе говорили, что чрезмерные блюда могут навредить здоровью.

Именины 22 марта

По церковному календарю в этот день именины отмечают Василий, Дарья и Таисия.

