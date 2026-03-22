Церковный праздник 22 марта: три суровых запрета в этот день
НОВОСТИ

Церковный праздник 22 марта: три суровых запрета в этот день

22 марта верующие чествуют священномученика Василия Анкирского. Какие традиции и запреты есть в этот день.

22 марта 2026, 06:30
Slava Kot

22 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память Василия Анкирского, священномученика 4 века, известного своей борьбой за христианское учение. В народном календаре этот день называется Василия Теплого, ведь он символизирует постепенный переход от зимы к весне. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 22 марта: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 22 марта.

Церковный праздник 22 марта

По преданию, Василий Анкирский жил в Малой Азии в провинции Галатия. Сначала он был врачом, однако впоследствии посвятил жизнь служению церкви и стал священником в городе Анкира. В те времена в христианском мире распространялась "арианская ересь", поддерживаемая императором Юлианом Отступником. Василий выступал против этого учения и призвал верующих соблюдать православную веру.

Из-за своей позиции священнослужитель подвергся преследованиям. Его лишили сана, а позже арестовали и судили как государственного преступника. После пыток он умер, оставшись верен своим убеждениям.

Что нельзя делать сегодня

22 марта в народной традиции связано с несколькими важными запретами:

  • – Не стоит заниматься тяжелой работой. Считается, что Василию Теплому лучше отдохнуть и посвятить время семье.
  • - Нельзя ссориться или оскорблять других. Наши предки верили, что конфликты в этот день могут принести неурядицы на весь год.
  • - Не рекомендуется переедать и употреблять тяжелую пищу. В народе говорили, что чрезмерные блюда могут навредить здоровью.

Именины 22 марта

По церковному календарю в этот день именины отмечают Василий, Дарья и Таисия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему в 2026 году христиане будут праздновать Пасху в разные дни.

Также "Комментарии" писали, что ИИ Иисус Христос появился в церкви в Швейцарии.



