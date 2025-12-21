logo_ukra

Церковне свято 21 грудня: три суворі заборони цього дня
Церковне свято 21 грудня: три суворі заборони цього дня

21 грудня церква вшановує мученицю Юліанію Нікомідійську. Які заборони діють цього дня, народні традиції та іменини.

21 грудня 2025, 06:30
21 грудня у церковному календарі 28-ма неділя після П’ятдесятниці, остання перед Різдвом Христовим. Цього дня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Юліанії Нікомідійської та інших християн, які загинули за віру під час гонінь у Римській імперії. У народній традиції дата пов’язана з низкою застережень і духовних настанов. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих. 

Церковне свято 21 грудня. Фото: freepik

Церковне свято 21 грудня

Свята Юліанія жила на початку 4 століття, у період так званих Великих гонінь за імператора Діоклетіана. За переказами, вона була єдиною у своїй родині, хто прийняв християнство. Юліанія відмовилася від шлюбу з язичником і відкрито заявила про свою віру, за що зазнала жорстоких катувань. У 304 році її стратили. У християнській традиції вона вважається покровителькою хворих і людей, які переживають тяжкі випробування.

Що не можна робити сьогодні

З цим днем пов’язані народні заборони. Вважалося, що 21 грудня не варто займатися кількома важливими речами:

  • - Не гуляти вночі: вечірні прогулянки вважаються небезпечними через ризик впливу нечисті.
  • - Не починати ремонт: краще залишити оселю в спокої та не займатися технічними роботами.
  • - Бажати здоров'я та щастя: вважається, що збудеться навпаки.

Натомість день рекомендували провести в тиші, молитві та добрих справах, приділивши увагу близьким і власному внутрішньому стану.

У кого іменини сьогодні

День ангела 21 грудня святкують: Анфіса, Вікторія, Кирило, Сергій, Потапій, Михайло, Юліана, Микита, Леонтій, Петро, Уляна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про церковний календар на грудень.

Також "Коментарі" писали, що археологи знайшли перше місце поховання Святого Миколая.



