Церковный праздник 21 декабря: три суровых запрета в этот день

21 декабря в церковном календаре 28 воскресенье после Пятидесятницы, последнее перед Рождеством Христовым. В этот день православная церковь чтит память святой мученицы Юлиании Никомидийской и других христиан, погибших за веру во время гонений в Римской империи. В народной традиции дата связана с рядом оговорок и духовных наставлений. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Святая Юлиания жила в начале 4 века, в период так называемых Великих гонений за императора Диоклетиана. По преданию, она была единственной в своей семье, принявшей христианство. Юлиания отказалась от брака с язычником и открыто заявила о своей вере, за что подверглась жестоким пыткам. В 304 году ее казнили. В христианской традиции она считается покровительницей больных и людей, переживающих тяжелые испытания.

Что нельзя делать сегодня

С этим днем связаны народные запреты. Считалось, что 21 декабря не стоит заниматься несколькими важными вещами:

— Не гулять ночью: вечерние прогулки считаются опасными из-за риска воздействия нечистые.

— Не начинать ремонт: лучше оставить дом в покое и не заниматься техническими работами.

— Желать здоровья и счастья: считается, что сбудется наоборот.

День же рекомендовали провести в тишине, молитве и добрых делах, уделив внимание близким и собственному внутреннему состоянию.

У кого именины сегодня

День ангела 21 декабря отмечают: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей, Потапий, Михаил, Юлиана, Никита, Леонтий, Петр, Ульяна.

