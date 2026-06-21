Церковне свято 21 червня: три суворі заборони цього дня

21 червня православні християни в Україні вшановують пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського — одного з ранньохристиянських святих, який загинув за віру під час гонінь у Римській імперії. У народній традиції цей день також пов’язаний із низкою прикмет і застережень, яких дотримувалися наші предки.

Церковне свято 21 червня. Фото: depositphotos

Церковне свято 21 червня

За церковними переказами, Юліан народився в Кілікії в родині язичника-сенатора. Після смерті батька його мати переїхала до Тарса, прийняла християнство та виховала сина у вірі. Під час переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана Юліана заарештували та змушували зректися своїх переконань.

Попри жорстокі катування, він відмовився поклонятися язичницьким богам. Його мати також зазнала переслідувань і померла від отриманих ран. Самого Юліана стратили, кинувши в море в мішку з піском та отруйними істотами. Згодом його почали шанувати як мученика за християнську віру.

Що не можна робити сьогодні

- Не запізнюватися на важливі зустрічі або побачення. Вважалося, що таким чином людина може втратити сприятливі можливості чи відвернути від себе удачу.

- Не виносити сміття та не мити підлогу. За народними повір’ями, разом зі сміттям можна "вимести" з дому достаток і сімейне благополуччя.

- Не ламати гілки липи та не рубати дерева. Такі дії вважалися неповагою до природи та могли, за повір’ями, принести негаразди.

У кого іменини 21 червня

Цього дня свої іменини відзначають Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микола, Федір, Анастасія та Василиса.

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