Курйоз дня: в Ірані поліція арештувала Ісуса Христа

В іранській провінції Йезд правоохоронці затримали чоловіка, який називав себе Ісусом Христом і очолював релігійну групу. Про це повідомила місцева поліція, яка заявила про ліквідацію релігійної секти.
В Ірані затримали лідера секти, який називав себе Ісусом Христом. Фото: Tasnim
За інформацією агентства Mehr News, під час спецоперації було затримано трьох ключових учасників релігійної групи. За словами прокурора провінції Мехді Хассанпура, діяльність організації виявили після розвідувальних заходів і відповідного судового рішення.
Слідство стверджує, що лідер групи спочатку заявляв про "боже обрання", а згодом почав називати себе Ісусом Христом. За версією правоохоронців, він створив "домашню церкву" та залучав до неї родичів і знайомих, зокрема через онлайн-спілкування.
У прокуратурі також заявили, що члени групи могли вчиняти дії, які влада вважає образливими для ісламських святинь.
Представники влади пов’язують діяльність секти з іноземними впливами та попереджають про ризики поширення подібних рухів серед молоді. Родинам рекомендують уважніше стежити за змінами у поведінці дітей та їхнім інформаційним середовищем.
