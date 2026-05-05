Курйоз дня: в Ірані поліція арештувала Ісуса Христа

В іранській провінції Йезд правоохоронці затримали чоловіка, який називав себе Ісусом Христом і очолював релігійну групу. Про це повідомила місцева поліція, яка заявила про ліквідацію релігійної секти.

В Ірані затримали лідера секти, який називав себе Ісусом Христом. Фото: Tasnim

За інформацією агентства Mehr News, під час спецоперації було затримано трьох ключових учасників релігійної групи. За словами прокурора провінції Мехді Хассанпура, діяльність організації виявили після розвідувальних заходів і відповідного судового рішення.

Слідство стверджує, що лідер групи спочатку заявляв про "боже обрання", а згодом почав називати себе Ісусом Христом. За версією правоохоронців, він створив "домашню церкву" та залучав до неї родичів і знайомих, зокрема через онлайн-спілкування.

У прокуратурі також заявили, що члени групи могли вчиняти дії, які влада вважає образливими для ісламських святинь.

"Завербовані особи також вчиняли такі дії, як розривання та спалення кількох томів Священного Корану, образу святих місць, святих імамів та релігійних об'єктів, а також молилися за перемогу сіоністського режиму", — сказав Хассанпур.

Представники влади пов’язують діяльність секти з іноземними впливами та попереджають про ризики поширення подібних рухів серед молоді. Родинам рекомендують уважніше стежити за змінами у поведінці дітей та їхнім інформаційним середовищем.

