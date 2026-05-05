Курьез дня: в Иране полиция арестовала Иисуса Христа

В иранской провинции Йезд правоохранители задержали мужчину, который называл себя Иисусом Христом и возглавлял религиозную группу. Об этом сообщила местная полиция, заявившая о ликвидации религиозной секты.

В Иране задержан лидер секты, который называл себя Иисусом Христом.

По информации агентства Mehr News, во время спецоперации были задержаны три ключевых участника религиозной группы. По словам прокурора провинции Мехди Хассанпура, деятельность организации была выявлена после разведывательных мер и соответствующего судебного решения.

Следствие утверждает, что лидер группы сначала заявлял о "божественном избрании", а впоследствии начал называть себя Иисусом Христом. По версии правоохранителей, он создал "домашнюю церковь" и привлекал к ней родственников и знакомых, в частности, через онлайн-общение.

В прокуратуре также заявили, что члены группы могли совершать действия, которые власти считают оскорбительными для исламских святынь.

"Завербованные лица также совершали такие действия, как разрыв и сожжение нескольких томов Священного Корана, критиковали святые места, святых имамов и религиозные объекты, а также молились за победу сионистского режима", — сказал Хассанпур.

Представители власти связывают деятельность секты с иностранными влияниями и предупреждают о рисках распространения подобных движений среди молодежи. Семьям рекомендуют более внимательно следить за изменениями в поведении детей и их информационной средой.

