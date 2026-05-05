Главная Новости Общество религия Курьез дня: в Иране полиция арестовала Иисуса Христа
Курьез дня: в Иране полиция арестовала Иисуса Христа

В провинции Йезд в Иране был задержан мужчина, который возглавлял религиозный культ и называл себя Иисусом.

5 мая 2026, 14:01
Slava Kot

В иранской провинции Йезд правоохранители задержали мужчину, который называл себя Иисусом Христом и возглавлял религиозную группу. Об этом сообщила местная полиция, заявившая о ликвидации религиозной секты.

В Иране задержан лидер секты, который называл себя Иисусом Христом. Фото: Tasnim

По информации агентства Mehr News, во время спецоперации были задержаны три ключевых участника религиозной группы. По словам прокурора провинции Мехди Хассанпура, деятельность организации была выявлена после разведывательных мер и соответствующего судебного решения.

Следствие утверждает, что лидер группы сначала заявлял о "божественном избрании", а впоследствии начал называть себя Иисусом Христом. По версии правоохранителей, он создал "домашнюю церковь" и привлекал к ней родственников и знакомых, в частности, через онлайн-общение.

В прокуратуре также заявили, что члены группы могли совершать действия, которые власти считают оскорбительными для исламских святынь.

"Завербованные лица также совершали такие действия, как разрыв и сожжение нескольких томов Священного Корана, критиковали святые места, святых имамов и религиозные объекты, а также молились за победу сионистского режима", — сказал Хассанпур.

Представители власти связывают деятельность секты с иностранными влияниями и предупреждают о рисках распространения подобных движений среди молодежи. Семьям рекомендуют более внимательно следить за изменениями в поведении детей и их информационной средой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что израильский солдат кувалдой разбил статую Иисуса в Ливане. ЦАХАЛ признал подлинность фото и начал расследование.

Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили, как на самом деле выглядел Иисус Христос. Совершенно не такой, как на иконах.



Источник: https://www.mehrnews.com/news/6820557/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%
