Церковный праздник 21 июня: три суровых запрета в этот день

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Slava Kot
21 июня православные христиане в Украине чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского — одного из раннехристианских святых, погибшего за веру во время гонений в Римской империи. В народной традиции этот день также связан с рядом примет и оговорок, соблюдаемых нашими предками.
Церковный праздник 21 июня. Фото: depositphotos
По церковным преданиям Юлиан родился в Киликии в семье язычника-сенатора. После смерти отца его мать переехала в Тарс, приняла христианство и воспитала сына в вере. Во время преследований христиан во время правления императора Диоклетиана Юлиана арестовали и заставляли отречься от своих убеждений.
Несмотря на жестокие пытки, он отказался поклоняться языческим богам. Его мать также подверглась преследованиям и умерла от полученных ран. Самого Юлиана казнили, бросив в море в мешке с песком и ядовитыми существами. Впоследствии его стали почитать как мученика за христианскую веру.
В этот день свои именины отмечают Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Николай, Федор, Анастасия и Василиса.
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