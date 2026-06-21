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Церковный праздник 21 июня: три суровых запрета в этот день

21 июня православные верующие чествуют мученика Юлиана Тарсийского. У кого сегодня именины и что делать нельзя.

21 июня 2026, 07:05
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Slava Kot

21 июня православные христиане в Украине чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского — одного из раннехристианских святых, погибшего за веру во время гонений в Римской империи. В народной традиции этот день также связан с рядом примет и оговорок, соблюдаемых нашими предками.

Церковный праздник 21 июня: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 21 июня. Фото: depositphotos

Церковный праздник 21 июня

По церковным преданиям Юлиан родился в Киликии в семье язычника-сенатора. После смерти отца его мать переехала в Тарс, приняла христианство и воспитала сына в вере. Во время преследований христиан во время правления императора Диоклетиана Юлиана арестовали и заставляли отречься от своих убеждений.

Несмотря на жестокие пытки, он отказался поклоняться языческим богам. Его мать также подверглась преследованиям и умерла от полученных ран. Самого Юлиана казнили, бросив в море в мешке с песком и ядовитыми существами. Впоследствии его стали почитать как мученика за христианскую веру.

Что нельзя делать сегодня

  • — Не опаздывать на важные встречи или свидания. Считалось, что таким образом человек может упустить благоприятные возможности или отвлечь от себя удачу.
  • — Не выносить мусор и не мыть пол. По народным поверьям, вместе с мусором можно "вымести" из дома обилие и семейное благополучие.
  • — Не ломать ветки липы и не рубить деревья. Такие действия считались неуважением к природе и могли, по поверьям, принести невзгоды.

У кого именины 21 июня

В этот день свои именины отмечают Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Николай, Федор, Анастасия и Василиса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на 2026 год, содержащем перечень главных праздников.

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