Церковне свято 2 листопада: три речі, які категорично не можна робити сьогодні

2 листопада православні віряни вшановують пам’ять святих Акіндіна, Пігасія, Анемподиста та семи тисяч мучеників, які загинули за віру в Христа. Це церковне свято має глибокий духовний зміст і нагадує про силу віри, стійкість перед випробуваннями та необхідність уникати зла в думках і вчинках.

Церковне свято 2 листопада

Святі Акіндин, Пігасій і Анемподист жили у 4 столітті в Персії, за правління царя Сапора ІІ. Вони були придворними правителя, однак таємно сповідували християнство, яке в ті часи жорстоко переслідувалося.

Коли цар дізнався про їхню віру, він наказав привести їх на суд. Святі відкрито визнали Христа, відмовившись зректися віри. За це їх катували, але, за церковним переказом, під час мук сталося чудо, коли цар почав насміхатися з Господа, він раптово онімів. Акіндин, зглянувшись над ним, помолився і цар знову заговорив. Однак замість вдячності він звинуватив мучеників у чаклунстві та наказав продовжити катування.

За легендою, коли святих намагалися спалити, почалася сильна злива, яка загасила вогонь. Багато людей, серед них і мати царя, увірували в Христа. Зрештою, усіх християн стратили, близько семи тисяч людей.

Що не можна робити сьогодні

Церква нагадує, що цей день слід провести у спокої, молитві та добрих справах. Вважається, що деякі дії 2 листопада можуть накликати неприємності:

- Не можна сваритися, лихословити та пліткувати. Суперечки цього дня можуть призвести до тривалих конфліктів і втрати довіри.

- Не слід відмовляти у допомозі тим, хто просить. Милосердя цього дня має особливу силу, адже воно очищує душу.

- Не можна вживати алкоголь. Вважається, що це може спричинити проблеми у родині, сварки або хвороби.

Іменини 2 листопада

День ангела сьогодні святкують Костянтин, Домініка, Альберт, Леопольд і Маркіян.

