Сатанинський священник, який "продав душу дияволу", став новим святим у Католицькій церкві

У жовтні Папа Лев XIV канонізував сім нових святих, серед яких виділяється історія Бартоло Лонго — чоловіка, який колись був сатаністом та нібито "продав душу дияволу". Церемонія на площі Святого Петра зібрала понад 70 тисяч осіб, а Папа Римський назвав нових святих "світильниками віри", які надихають на духовне життя.

Бартоло Лонго. Фото з відкритих джерел

Бартоло Лонго народився у 1841 році в італійському місті Латіано у побожній католицькій родині. Проте під час навчання в університеті Неаполя він відійшов від релігії, вступивши до окультної секти. За даними католицьких джерел, Лонго став "священником" та лідером сатанинського культу. Він проводив темні ритуали та нібито уклав угоду з демоном.

Його життя змінилося після втручання професора Вінченцо Пепе та отця-домініканця Альберто Раденте. Вони допомогли Лонго повернутися до католицизму, прийняти обітницю безшлюбності та присвятити життя служінню Богу.

Після цього Лонго присвятив себе духовній роботі у Помпеях. Він проповідував, відновлював церкви та заохочував селян до молитви розарію. Його діяльність включала благодійність, зокрема він заснував дитячі будинки для синів та дочок ув’язнених, підтримував бідних та нужденних.

Особливо відомим став випадок зцілення 12-річної дівчинки, яка страждала на невиліковні епілептичні напади, після того, як Лонго представив портрет Богоматері Розарію. Це стало початком його духовного служіння і принесло йому прізвисько "Апостол Розарію".

Лонго помер у 1926 році, залишивши по собі значний спадок, зокрема численні благодійні установи, святі місця та приклад духовного перетворення.

"Моє єдине бажання — побачити Марію, яка врятувала мене з лап сатани", — сказав Лонго перед смертю.

Канонізація — це офіційна процедура в Католицькій Церкві, що оголошує померлу людину святою. Процес відбувається у кілька етапів. Спочатку людини визнають гідною та називають "Слугою Божим". Після цього підтверджує виняткове життя людини. Наступний крок має назву беатифікація та вимагає підтвердження одного дива. Канонізація або прийняття святим відбувається після підтвердження двох див та схвалення Папи Римського.

