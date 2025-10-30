logo

Сатанинский священник, "продавший душу дьяволу", стал новым святым в Католической церкви
Сатанинский священник, "продавший душу дьяволу", стал новым святым в Католической церкви

Бартол Лонго когда-то был лидером сатанинского культа, но стал новым святым Католической церкви.

30 октября 2025, 13:30
Автор:
Slava Kot

В октябре Папа Лев XIV канонизировал семь новых святых, среди которых выделяется история Бартоло Лонго — мужчины, который когда-то был сатанистом и якобы "продал душу дьяволу". Церемония на площади Святого Петра собрала более 70 тысяч человек, а Папа Римский назвал новых святых "светильниками веры", вдохновляющими на духовную жизнь.

Сатанинский священник, "продавший душу дьяволу", стал новым святым в Католической церкви

Бартоло Лонго. Фото из открытых источников

Бартоло Лонго родился в 1841 году в итальянском городе Латиано в набожной католической семье. Однако во время учебы в университете Неаполя он отошел от религии, поступив в оккультную секту. По данным католических источников, Лонго стал "священником" и лидером сатанинского культа. Он проводил темные ритуалы и якобы заключил соглашение с демоном.

Его жизнь изменилась после вмешательства профессора Винченцо Пепе и отца-доминиканца Альберто Раденте. Они помогли Лонго вернуться к католицизму, принять обет безбрачия и посвятить жизнь служению Богу.

После этого Лонго посвятил себя духовной работе в Помпеях. Он проповедовал, восстанавливал церкви и поощрял крестьян к молитве розария. Его деятельность включала благотворительность, в частности, он основал детские дома для сыновей и дочерей заключенных, поддерживал бедных и нуждающихся.

Особенно известным стал случай исцеления 12-летней девочки, страдавшей неизлечимыми эпилептическими приступами, после того, как Лонго представил портрет Богоматери Розария. Это стало началом его духовного служения и принесло ему прозвище "Апостол Розария".

Лонго умер в 1926 году, оставив после себя значительное наследие, в том числе многочисленные благотворительные учреждения, святые места и пример духовного преобразования.

"Мое единственное желание — увидеть Марию, которая спасла меня из лап сатаны", — сказал Лонго перед смертью.

Канонизация – это официальная процедура в Католической Церкви, объявляющая умершего человека святым. Процесс проходит в несколько этапов. Сначала человека признают достойным и называют "Слугой Божиим". После этого подтверждает исключительную жизнь человека. Следующий шаг называется беатификацией и требует подтверждения одного чуда. Канонизация или принятие святым происходит после подтверждения двух чудес и одобрения Папы Римского.

