Перший закордонний візит Папа Римського Лева XIV: які країни відвідає

Ватикан офіційно оголосив про першу закордонну подорож Папи Римського Лева XIV. Наприкінці листопада понтифік відвідає Туреччину та Ліван. Це дві країни з мусульманською більшістю, що мають особливе значення для міжрелігійного діалогу.

Як повідомив очільник пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, візит відбудеться у два етапи. З 27 до 30 листопада Папа Лев XIV побуває в Туреччині, зокрема в Ізніку. Це місто, де 1700 років тому відбувся Перший Нікейський собор. Ця подія стала ключовою у формуванні християнського віровчення і має символічне значення для зміцнення католицько-православних відносин.

"Прийнявши запрошення глави держави та представників церковної влади, Лев XIV здійснить з 27 до 30 листопада цього року подорож в Туреччину, відвідавши Ізнік з нагоди 1700-ї річниці Першого Нікейського собору", — розповів Бруні.

Після цього, з 30 листопада до 2 грудня, понтифік вирушить до Лівану, країни, яка традиційно виступає мостом між Сходом і Заходом, між ісламом і християнством. Програму візиту Ватикан оголосить пізніше.

Це паломництво має не лише духовне, а й символічне значення. Папа Франциск, який помер у квітні, планував відвідати Туреччину з нагоди тієї ж річниці. Лев XIV неодноразово заявляв, що має намір завершити плани свого попередника.

Лев XIV стане п’ятим Папою сучасності, який відвідає Туреччину. Раніше там побували Павло VI, Іван Павло ІІ, Бенедикт XVI та Франциск. До Лівану також приїжджали Павло VI, Іван Павло ІІ і Бенедикт XVI, для якого це була остання подорож його понтифікату.

