Первый зарубежный визит Папа Римского Льва XIV: какие страны посетит
Первый зарубежный визит Папа Римского Льва XIV: какие страны посетит

Ватикан объявил, что Папа Лев XIV в ноябре совершит первый визит за границу в Турцию и Ливан. Путешествие посвящено 1700-летию Первого Никейского собора.

7 октября 2025, 14:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Ватикан официально объявил о первом заграничном путешествии Папы Римского Льва XIV. В конце ноября понтифик посетит Турцию и Ливан. Это две страны с мусульманским большинством, имеющие особое значение для межрелигиозного диалога.

Первый зарубежный визит Папа Римского Льва XIV: какие страны посетит

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

Как сообщил глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, визит состоится в два этапа. С 27 по 30 ноября Папа Лев XIV побывает в Турции, в частности в Изнике. Это город, где 1700 годов назад состоялся Первый Никейский собор. Это событие стало ключевым в формировании христианского вероучения и имеет символическое значение для укрепления католически-православных отношений.

"Приняв приглашение главы государства и представителей церковных властей, Лев XIV совершит с 27 по 30 ноября этого года путешествие в Турцию, посетив Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора", — рассказал Бруни.

После этого, с 30 ноября по 2 декабря, понтифик отправится в Ливан, страну, традиционно выступающую мостом между Востоком и Западом, между исламом и христианством. Программу визита Ватикан объявит позже.

Это паломничество имеет не только духовное, но и символическое значение. Папа Франциск, скончавшийся в апреле, планировал посетить Турцию по случаю той же годовщины. Лев XIV неоднократно заявлял, что намерен завершить планы своего предшественника.

Лев XIV станет пятым Папой, который посетит Турцию. Раньше там побывали Павел VI, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск. В Ливан также приезжали Павел VI, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI, для которого это было последнее путешествие его понтификата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский Лев XIV может приехать в Украину.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, почему Папа Римский Франциск ни разу не совершил визит в Украину.



Источник: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2025-10/anons-pershoji-apostolskoji-podorozhi-papy.html
