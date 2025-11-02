Церковный праздник 2 ноября: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

2 ноября православные верующие чтят память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и семи тысяч мучеников, погибших за веру во Христа. Этот церковный праздник имеет глубокий духовный смысл и напоминает о силе веры, стойкости перед испытаниями и необходимости избегать зла в мыслях и поступках.

Церковный праздник 2 ноября. Фото из открытых источников

Церковный праздник 2 ноября

Святые Акиндин, Пигасий и Анемподист жили в 4 веке в Персии, во время правления царя Сапора II. Они были придворными правителя, однако тайно исповедовали христианство, которое в те времена жестоко преследовалось.

Когда царь узнал их веру, он приказал привести их на суд. Святые открыто признали Христа, отказавшись отречься от веры. За это их пытали, но, по церковному преданию, во время мучений произошло чудо, когда царь начал насмехаться над Господом, он внезапно онемел. Акиндин, сжалившись над ним, помолился и царь снова заговорил. Однако вместо благодарности он обвинил мучеников в колдовстве и приказал продолжить пытки.

По легенде, когда святых пытались сжечь, начался сильный ливень, погасивший огонь. Многие люди, среди них и мать царя, уверовали во Христа. В конце концов, всех христиан казнили, около семи тысяч человек.

Что нельзя делать сегодня

Церковь напоминает, что этот день следует провести в покое, молитве и добрых делах. Считается, что некоторые действия 2 ноября могут навлечь неприятности:

— Нельзя ссориться, злословить и сплетничать. Споры этого дня могут привести к длительным конфликтам и потере доверия.

— Не следует отказывать в помощи просящим. Милосердие в этот день обладает особой силой, ведь оно очищает душу.

— Нельзя употреблять алкоголь. Считается, что это может вызвать проблемы в семье, ссоры или болезни.

Именины 2 ноября

День ангела сегодня отмечают Константин, Доминика, Альберт, Леопольд и Маркиан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сатанинский священник, "продавший душу дьяволу", стал новым святым в Католической церкви.

Также "Комментарии" писали, что археологи обнаружили древний христианский хлеб с изображением Иисуса.