Церковне свято 18 січня: три суворі заборони цього дня

18 січня християни вшановують пам’ять святителя Афанасія Великого, одного з найвпливовіших богословів ранньої Церкви та непримиренного борця з єресями. В українській традиції цей день відомий як Афанасіїв, і з ним пов’язано чимало народних вірувань, застережень і символічних обмежень, які збереглися до наших днів.

Церковне свято 18 січня

Афанасій Великий народився наприкінці 3 століття в Єгипті. Уже в молодому віці він здобув авторитет у християнській спільноті та став активним учасником Нікейського собору 325 року, де рішуче виступив проти аріанства. Згодом його обрали архієпископом Олександрії. За свою принципову позицію Афанасій неодноразово зазнавав переслідувань, наклепів і заслань, однак до смерті у 373 році не відмовився від своїх переконань.

Що не можна робити сьогодні

У народній уяві 18 січня вважалося "небезпечним" днем. За повір’ями, саме тоді активізувалися злі сили, тому люди намагалися поводитися стримано й обережно. Три головні заборони:

- Не плануйте переїзд: Нова квартира може стати місцем постійних скандалів.

Почекайте з хрестинами: Існує повір'я, що хрещення хлопчиків цього дня призводить до недуг

Слідкуйте за мовою: Не бажайте нікому зла, адже весь негатив повернеться до вас із подвійною силою.

Іменини 18 січня

Іменини сьогодні відзначають Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія та Оксана.

