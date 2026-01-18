Церковный праздник 18 января: три суровых запрета в этот день

18 января христиане чтят память святителя Афанасия Великого, одного из самых влиятельных богословов ранней Церкви и непримиримого борца с ересями. В украинской традиции этот день известен как Афанасьев, и с ним связано немало народных верований, оговорок и символических ограничений, сохранившихся до наших дней.

Церковный праздник 18 января. Фото из открытых источников

Церковный праздник 18 января

Афанасий Великий родился в конце 3 века в Египте. Уже в молодом возрасте он приобрел авторитет в христианском сообществе и стал активным участником Никейского собора 325 года, где решительно выступил против арианства. Впоследствии его избрали архиепископом Александрии. За свою принципиальную позицию Афанасий неоднократно подвергался преследованиям, клеветам и ссылкам, однако до смерти в 373 году не отказался от своих убеждений.

Что нельзя делать сегодня

В народном воображении 18 января считалось "опасным" днем. По поверьям, тогда активизировались злые силы, поэтому люди пытались вести себя сдержанно и осторожно. Три главных запрета:

- Не планируйте переезд: Новая квартира может стать местом постоянных скандалов.

Новая квартира может стать местом постоянных скандалов. - Подождите с крестинами: Существует поверье, что крещение мальчиков в этот день приводит к недугам.

Существует поверье, что крещение мальчиков в этот день приводит к недугам. - Следите за языком: Не желайте никому зла, ведь весь негатив вернется к вам с двойной силой.

Именины 18 января

Именины сегодня отмечают Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария и Оксана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на 2026 год.

Также "Комментарии" писали, что ученые реконструировали лицо юного Иисуса Христа.