Церковне свято 14 грудня: три суворі заборони цього дня

14 грудня в православному календарі відзначається Филимонів день, а також день пам’яті мучеників Аполлонія, Аріана та Феотиха, які загинули за християнську віру в часи жорстоких гонінь. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 14 грудня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 14 грудня

Події, які згадують цього дня, сягають часів правління імператора Діоклетіана, коли християн у Римській імперії масово переслідували. Читець Аполлоній, злякавшись тортур, спробував зректися віри, підкупивши язичника Филимона, аби той приніс жертву ідолам замість нього. Проте сталося несподіване, адже Филимон увірував у Христа й відкрито визнав свою віру. Це змусило й Аполлонія покаятися. Обох стратили.

Правитель Аріан, який був причетний до катувань, після чудесного зцілення на могилах мучеників прийняв хрещення. Разом із ним увірував охоронець Феотих. За це їх жорстоко покарали, кинувши в море. Ці історії стали символом каяття, віри та духовної стійкості.

Що не можна робити 14 грудня

Церква та народна традиція радять цього дня дотримуватися спокою й внутрішньої зосередженості. Вважається, що порушення заборон може накликати хвороби чи сімейні негаразди. Категорично не рекомендується:

- сваритися, лаятися та з’ясовувати стосунки – будь-які конфлікти цього дня можуть негативно відобразитися на майбутньому сім’ї;

- займатися важкою фізичною працею – за віруваннями цей день призначений для духовного осмислення, навчання та роздумів;

- виходити з дому невмитим — за повір’ями, це може призвести до недуг або невдач.

Іменини 14 грудня

Сьогодні свої іменини відзначають: Філарет, Порфирій, Наум, Анастасія, Сергій, Микола, Дмитро.

