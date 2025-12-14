Церковный праздник 14 декабря: три суровых запрета в этот день

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
14 декабря в православном календаре отмечается Филимонов день, а также день памяти мучеников Аполлония, Ариана и Феотиха, погибших за христианскую веру во времена жестоких гонений. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Церковный праздник 14 декабря. Фото из открытых источников
События, которые вспоминают в этот день, доходят до правления императора Диоклетиана, когда христиан в Римской империи массово преследовали. Читатель Аполлоний, испугавшись пыток, попытался отречься от веры, подкупив язычника Филимона, чтобы тот принес жертву идолам вместо него. Однако случилось неожиданное, ведь Филимон уверовал во Христа и открыто признал свою веру. Это заставило и Аполлония покаяться. Обоих казнили.
Правитель Ариан, причастный к пыткам, после чудесного исцеления на могилах мучеников принял крещение. Вместе с ним уверовал телохранитель Феотих. За это их жестоко наказали, бросив в море. Эти истории стали символом раскаяния, веры и духовной стойкости.
Церковь и народная традиция советуют в этот день соблюдать покой и внутреннюю сосредоточенность. Считается, что нарушение запретов может повлечь за собой болезни или семейные неурядицы. Категорически не рекомендуется:
Сегодня свои именины отмечают: Филарет, Порфирий, Наум, Анастасия, Сергей, Николай, Дмитрий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на декабрь 2025 года.
Также "Комментарии" писали об ученом NASA, который заявил, что открыл Вифлеемскую звезду.