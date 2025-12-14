Церковный праздник 14 декабря: три суровых запрета в этот день

14 декабря в православном календаре отмечается Филимонов день, а также день памяти мучеников Аполлония, Ариана и Феотиха, погибших за христианскую веру во времена жестоких гонений. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 14 декабря. Фото из открытых источников

Церковный праздник 14 декабря

События, которые вспоминают в этот день, доходят до правления императора Диоклетиана, когда христиан в Римской империи массово преследовали. Читатель Аполлоний, испугавшись пыток, попытался отречься от веры, подкупив язычника Филимона, чтобы тот принес жертву идолам вместо него. Однако случилось неожиданное, ведь Филимон уверовал во Христа и открыто признал свою веру. Это заставило и Аполлония покаяться. Обоих казнили.

Правитель Ариан, причастный к пыткам, после чудесного исцеления на могилах мучеников принял крещение. Вместе с ним уверовал телохранитель Феотих. За это их жестоко наказали, бросив в море. Эти истории стали символом раскаяния, веры и духовной стойкости.

Что нельзя делать 14 декабря

Церковь и народная традиция советуют в этот день соблюдать покой и внутреннюю сосредоточенность. Считается, что нарушение запретов может повлечь за собой болезни или семейные неурядицы. Категорически не рекомендуется:

— ссориться, ругаться и выяснять отношения – любые конфликты в этот день могут негативно отразиться на будущем семье;

— заниматься тяжелым физическим трудом – по верованиям этот день предназначен для духовного осмысления, обучения и размышлений;

— выходить из дома неумытым – по поверьям, это может привести к недугам или неудачам.

Именины 14 декабря

Сегодня свои именины отмечают: Филарет, Порфирий, Наум, Анастасия, Сергей, Николай, Дмитрий.

