Церковный праздник 14 декабря: три суровых запрета в этот день
Церковный праздник 14 декабря: три суровых запрета в этот день

14 декабря Филимонов день. Какой церковный праздник сегодня, главные запреты, духовное смысл даты и именины.

14 декабря 2025, 06:30
Автор:
Slava Kot

14 декабря в православном календаре отмечается Филимонов день, а также день памяти мучеников Аполлония, Ариана и Феотиха, погибших за христианскую веру во времена жестоких гонений. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 14 декабря: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 14 декабря. Фото из открытых источников

Церковный праздник 14 декабря

События, которые вспоминают в этот день, доходят до правления императора Диоклетиана, когда христиан в Римской империи массово преследовали. Читатель Аполлоний, испугавшись пыток, попытался отречься от веры, подкупив язычника Филимона, чтобы тот принес жертву идолам вместо него. Однако случилось неожиданное, ведь Филимон уверовал во Христа и открыто признал свою веру. Это заставило и Аполлония покаяться. Обоих казнили.

Правитель Ариан, причастный к пыткам, после чудесного исцеления на могилах мучеников принял крещение. Вместе с ним уверовал телохранитель Феотих. За это их жестоко наказали, бросив в море. Эти истории стали символом раскаяния, веры и духовной стойкости.

Что нельзя делать 14 декабря

Церковь и народная традиция советуют в этот день соблюдать покой и внутреннюю сосредоточенность. Считается, что нарушение запретов может повлечь за собой болезни или семейные неурядицы. Категорически не рекомендуется:

  • — ссориться, ругаться и выяснять отношения – любые конфликты в этот день могут негативно отразиться на будущем семье;
  • — заниматься тяжелым физическим трудом – по верованиям этот день предназначен для духовного осмысления, обучения и размышлений;
  • — выходить из дома неумытым – по поверьям, это может привести к недугам или неудачам.

Именины 14 декабря

Сегодня свои именины отмечают: Филарет, Порфирий, Наум, Анастасия, Сергей, Николай, Дмитрий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на декабрь 2025 года.

Также "Комментарии" писали об ученом NASA, который заявил, что открыл Вифлеемскую звезду.



