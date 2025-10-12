Церковне свято 12 жовтня: три суворі заборони цього дня

12 жовтня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Прова, Тараха й Андроника, а також преподобного Косми. Цей день у церковному календарі має глибоке духовне значення, адже пов’язаний із прикладом незламної віри, мужності та смирення. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 12 жовтня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 12 жовтня

Святі мученики Пров, Тарах та Андроник жили у часи, коли християн у Римській імперії переслідували за віру.

Пров вирізнявся благочестям і добрими справами, за що був заарештований і страчений, проте він не зрікся своєї віри навіть перед смертю. Тарах також постраждав за сповідування християнства. Його витримка перед тортурами стала символом духовної незламності. Андроник, який поділяв долю своїх побратимів, залишив по собі пам’ять як приклад жертовності та щирої віри.

Преподобний Косма жив у 4 столітті в Єгипті. Вихований у християнській родині, він з юних років обрав шлях чернецтва. Косма присвятив життя молитві, посту та допомозі нужденним. За переказами, він мав дар зцілення і творив добрі справи, що зміцнювали віру людей.

Його життєвий приклад вважають взірцем для тих, хто прагне духовного вдосконалення через покору, скромність і любов до ближнього.

Що не можна роботи сьогодні

Як і в інші церковні дні, 12 жовтня вірянам радять утриматися від сварок і важких справ. Крім того, існує кілька суворих застережень, чого не можна робити сьогодні:

- Не сваріться і не ображайте інших. Вважається, що сварка цього дня "відкриває" шлях до бід та невдач.

Вважається, що сварка цього дня "відкриває" шлях до бід та невдач. - Не прибирайте вдома і не займайтеся пранням. У народі вірили, що така робота у цей день може накликати хвороби або негаразди.

У народі вірили, що така робота у цей день може накликати хвороби або негаразди. - Не купуйте церковні свічки. Прикмети кажуть, що це може принести хвороби або неприємності.

Іменини 12 жовтня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда, Богдан, Денис, Іван, Микола, Остап та Тарас.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про релігійний календар на жовтень 2025 року, який показує усі церковні свята.

Також "Коментарі" писали про вченого, який заявив, що знайшов місце Едемського саду, де колись жили Адам та Єва.