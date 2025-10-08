Вчений заявив, що знайшов місце Едемського саду, де колись жили Адам та Єва

Де знаходився біблійний Едемський сад, у якому жили Адам і Єва? Це питання тисячоліттями хвилює богословів, археологів і науковців. Традиційно вважається, що райський сад розташовувався десь між річками Тигр і Євфрат, на території сучасного Іраку. Проте нове дослідження ставить під сумнів цю теорію. На думку одного з науковців, Едем міг бути на африканському континенті.

Едемський сад. Фото з відкритих джерел

Інженер-хімік із Техасу Махмуд Джавайд стверджує, що легендарний сад Едему розташовувався у регіоні Бахр-Дар, на північному заході Ефіопії, неподалік від озера Тана, яке є джерелом Блакитного Нілу. За словами дослідника, саме це місце відповідає біблійним описам родючої землі, де розділяється річка на чотири водні потоки.

Джавайд спирався не лише на Біблію, а й на Коран, аналізуючи деталі опису саду, розташування річок та природні умови. У своїй науковій роботі, опублікованій у 2025 році, він припустив, що саме Блакитний Ніл відповідає біблійній річці Гіхон, яка, за Писанням, "оточує землю Куш" — це стародавня назва території сучасної Ефіопії.

На думку дослідника, озеро Тана й навколишні високогір’я цілком відповідають опису райського місця. Звідси беруть початок кілька річок, а родючий ґрунт і помірний клімат створюють умови, схожі на біблійний рай. Джавайд навіть припускає, що згаданий у Біблії "полум’яний меч", який охороняв вхід до саду після вигнання Адама та Єви, може символізувати активні вулкани, що оточують цей регіон.

Едемський сад міг бути в Ефіопії

Теорія також спирається на дані з палеоантропології, адже перші люди, ймовірно, еволюціонували саме у Східноафриканській рифтовій долині неподалік від місця, яке Джавайд називає Едемом. За його словами, саме тому Адам і Єва могли бути "розміщені" Богом у високогірному раю Ефіопії перед тим, як спуститися до рівнин.

Хоча дослідження Джавайда ще не отримало наукового підтвердження, адже не пройшло рецензування, воно додає цікавий погляд до давньої дискусії про розташування Едему.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені показали справжній вигляд обличчя Ісуса.

Також "Коментарі" писали, що Стівен Гокінг мав дуже просту відповідь, коли його запитали, чи вірить він у Бога.