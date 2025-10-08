Ученый заявил, что нашел место Эдемского сада, где когда-то жили Адам и Ева

Где находился библейский Эдемский сад, в котором жили Адам и Ева? Этот вопрос тысячелетиями волнует богословов, археологов и ученых. Традиционно считается, что райский сад размещался где-то между реками Тигр и Евфрат, на территории современного Ирака. Однако новое исследование подвергает сомнению эту теорию. По мнению одного из ученых, Эдем мог быть на африканском континенте.

Эдемский сад. Фото из открытых источников

Инженер-химик из Техаса Махмуд Джавайд утверждает, что легендарный сад Эдема располагался в регионе Бахр-Дар, на северо-западе Эфиопии, недалеко от озера Тана, являющегося источником Голубого Нила. По словам исследователя, именно это место соответствует библейским описаниям плодородной земли, где река разделяется на четыре водных потока.

Джавайд опирался не только на Библию, но и на Коран, анализируя детали описания сада, расположение рек и природные условия. В своей научной работе, опубликованной в 2025 году, он предположил, что именно Голубой Нил отвечает библейской реке Гихон, которая, по Писанию, "окружает землю Куш" – это древнее название территории современной Эфиопии.

По мнению исследователя, озеро Тана и окрестные высокогорья вполне соответствуют описанию райского места. Отсюда берут начало несколько рек, а плодородная почва и умеренный климат создают условия, похожие на библейский рай. Джавайд даже предполагает, что упомянутый в Библии "пламенный меч", охранявший вход в сад после изгнания Адама и Евы, может символизировать активные вулканы, окружающие этот регион.

Эдемский сад мог быть в Эфиопии

Теория также опирается на данные палеоантропологии, ведь первые люди, вероятно, эволюционировали именно в Восточноафриканской рифтовой долине неподалеку от места, которое Джавайд называет Эдемом. По его словам, именно поэтому Адам и Ева могли быть "расположены" Богом в высокогорном раю Эфиопии, прежде чем спуститься к равнинам.

Хотя исследование Джавайда еще не получило научного подтверждения, ведь не прошло рецензирование, оно придает интересный взгляд к давней дискуссии о расположении Эдема.

