Церковный праздник 12 октября: три суровых запрета в этот день

12 октября православные христиане чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, а также преподобного Космы. Этот день в церковном календаре имеет глубокое духовное значение, ведь связан с примером несокрушимой веры, мужества и смирения. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 12 октября. Фото из открытых источников

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник жили во времена, когда христиан в Римской империи преследовали за веру.

Пров отличался благочестием и добрыми делами, за что был арестован и казнен, однако он не отрекся от своей веры даже перед смертью. Тарах также пострадал за исповедание христианства. Его выдержка перед пыткой стала символом духовной несокрушимости. Андроник, разделявший судьбу своих собратьев, оставил после себя память как пример жертвенности и искренней веры.

Преподобный Косма жил в 4 веке в Египте. Воспитанный в христианской семье, он с юных лет избрал путь монашества. Косма посвятил жизнь молитве, посту и помощи нуждающимся. По преданию, он имел дар исцеления и творил добрые дела, укреплявшие веру людей.

Его жизненный пример считают образцом для тех, кто стремится к духовному совершенствованию через повиновение, скромность и любовь к ближнему.

Что нельзя работы сегодня

Как и в другие церковные дни, 12 октября верующим советуют воздержаться от ссор и трудных дел. Кроме того, существует несколько строгих оговорок, чего нельзя делать сегодня:

- Не ссорьтесь и не оскорбляйте других. Считается, что ссора в этот день "открывает" путь к бедам и неудачам.

- Не убирайте дома и не занимайтесь стиркой. В народе верили, что подобная работа в этот день может навлечь болезни или неурядицы.

- Не покупайте церковные свечи. Приметы говорят, что это может принесет болезни или неприятности.

Именины 12 октября

Сегодня именины празднуют: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида, Богдан, Денис, Иван, Николай, Остап и Тарас.

