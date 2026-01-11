Церковне свято 11 січня: три суворі заборони цього дня

11 січня в церковному календарі присвячене вшануванню пам’яті преподобного Феодосія Антіохійського — подвижника, чия постать поєднує сувору аскезу, духовну силу та народні вірування, що збереглися донині. У народі цей день відомий як Федосіїв день і має низку традицій та заборон, яких дотримувалися століттями.

Федосіїв день відзначається на честь Феодосія Антіохійського. Попри заможне походження, він обрав шлях відлюдника. Федосій оселився в пустелі, де десятиліттями жив у молитві та праці, обробляючи землю власноруч. З часом до нього почали приходити віряни, шукаючи духовної поради. Саме навколо його скромної оселі згодом виник монастир, із яким пов’язують численні дива.

За переказами, святий створив джерело води, вдаривши жезлом у суху скелю. Феодосій зазнав ув’язнення через критику церковних порядків, однак був звільнений і прожив понад сто років у самоті та молитві.

Що не можна робити сьогодні

З Федосіївим днем пов’язані й народні заборони. Вважалося, що 11 січня не можна позичати гроші — це могло накликати фінансові труднощі на весь рік. Також уникали стрижки волосся й нігтів, аби не "вкоротити" здоров’я. За повір’ями, до світанку не радили виходити з дому, адже саме в цей час, за вірою предків, активізується нечиста сила.

Іменини 11 січня

День ангела 11 січня святкують Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір, Теодор, Феодосій та Вольдемар.

