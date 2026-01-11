logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Церковне свято 11 січня: три суворі заборони цього дня
commentss НОВИНИ Всі новини

Церковне свято 11 січня: три суворі заборони цього дня

Яке церковне свято відзначають 11 січня. Головні заборони дня та хто святкує іменини.

11 січня 2026, 06:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

11 січня в церковному календарі присвячене вшануванню пам’яті преподобного Феодосія Антіохійського — подвижника, чия постать поєднує сувору аскезу, духовну силу та народні вірування, що збереглися донині. У народі цей день відомий як Федосіїв день і має низку традицій та заборон, яких дотримувалися століттями.

Церковне свято 11 січня: три суворі заборони цього дня

Церковне свято 11 січня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 11 січня

Федосіїв день відзначається на честь Феодосія Антіохійського. Попри заможне походження, він обрав шлях відлюдника. Федосій оселився в пустелі, де десятиліттями жив у молитві та праці, обробляючи землю власноруч. З часом до нього почали приходити віряни, шукаючи духовної поради. Саме навколо його скромної оселі згодом виник монастир, із яким пов’язують численні дива. 

За переказами, святий створив джерело води, вдаривши жезлом у суху скелю. Феодосій зазнав ув’язнення через критику церковних порядків, однак був звільнений і прожив понад сто років у самоті та молитві.

Що не можна робити сьогодні

З Федосіївим днем пов’язані й народні заборони. Вважалося, що 11 січня не можна позичати гроші — це могло накликати фінансові труднощі на весь рік. Також уникали стрижки волосся й нігтів, аби не "вкоротити" здоров’я. За повір’ями, до світанку не радили виходити з дому, адже саме в цей час, за вірою предків, активізується нечиста сила.

Іменини 11 січня

День ангела 11 січня святкують Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір, Теодор, Феодосій та Вольдемар.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про церковний календар на 2026 рік.

Також "Коментарі" писали, що вчені реконструювали обличчя юного Ісуса Христа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини