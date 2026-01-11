Церковный праздник 11 января: три суровых запрета в этот день

11 января в церковном календаре посвящено памяти преподобного Феодосия Антиохийского — подвижника, чья фигура объединяет суровую аскезу, духовную силу и сохранившиеся до сих пор народные верования. В народе этот день известен как Федосиев день и имеет ряд традиций и запретов, соблюдаемых столетиями.

Церковный праздник 11 января. Фото из открытых источников

Церковный праздник 11 января

Федосиев день отмечается в честь Антиохийского Феодосия. Несмотря на богатое происхождение, он избрал путь отшельника. Федосий поселился в пустыне, где десятилетиями жил в молитве и труде, возделывая землю собственноручно. Со временем к нему стали приходить верующие, ища духовного совета. Именно вокруг его скромного дома впоследствии возник монастырь, с которым связывают многочисленные чудеса.

По преданию, святой создал источник воды, ударив жезлом в сухую скалу. Феодосий подвергся заключению из-за критики церковных порядков, однако был освобожден и прожил более ста лет в одиночестве и молитве.

Что нельзя делать сегодня

С днем Федосея связаны и народные запреты. Считалось, что 11 января нельзя занимать деньги – это могло навлечь финансовые трудности на весь год. Также избегали стрижки волос и ногтей, чтобы не "укоротить" здоровье. По поверьям, до рассвета не советовали выходить из дома, ведь именно в это время, по вере предков, активизируется нечистая сила.

Именины 11 января

День ангела 11 января отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор, Теодор, Феодосий и Вольдемар.

