Церковне свято 1 березня: три суворі заборони цього дня

1 березня православні віряни вшановують пам’ять преподобномучениці Євдокії Геліопольської, яка стала символом покаяння, духовної сили та непохитної віри. Це церковне свято має глибокий історичний і моральний зміст, а народні традиції застерігають від певних вчинків у цей день. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.
День вшанування святої Євдокії. Фото з відкритих джерел
1 березня віряни вшановують святу Євдокію. Це нагода замислитися над власними вчинками, проявити милосердя та зміцнити віру. За переказами, Євдокія жила у 2 столітті в місті Геліополі у Фінікії. Почувши читання Святого Письма, вона пережила духовне навернення, прийняла хрещення, роздала майно бідним і пішла до монастиря. Згодом стала ігуменею та здобула дар зцілення. Під час гонінь за імператора Траяна свята відмовилася зректися віри й була страчена.
У день святої Євдокії церква радить дотримуватися трьох суворих заборон:
Іменини сьогодні відзначають Антон, Василь, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Надія, Олександра, Ольга, а також Єремія, Самійло, Ярема, Юліан, Роман, Ілля, Павло й Данило.
