Церковне свято 1 березня: три суворі заборони цього дня

1 березня православні віряни вшановують пам’ять преподобномучениці Євдокії Геліопольської, яка стала символом покаяння, духовної сили та непохитної віри. Це церковне свято має глибокий історичний і моральний зміст, а народні традиції застерігають від певних вчинків у цей день. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

День вшанування святої Євдокії. Фото з відкритих джерел

Церковне свято

1 березня віряни вшановують святу Євдокію. Це нагода замислитися над власними вчинками, проявити милосердя та зміцнити віру. За переказами, Євдокія жила у 2 столітті в місті Геліополі у Фінікії. Почувши читання Святого Письма, вона пережила духовне навернення, прийняла хрещення, роздала майно бідним і пішла до монастиря. Згодом стала ігуменею та здобула дар зцілення. Під час гонінь за імператора Траяна свята відмовилася зректися віри й була страчена.

Що не можна робити 1 березня

У день святої Євдокії церква радить дотримуватися трьох суворих заборон:

- Не можна відмовляти у допомозі. Вважається, що байдужість до чужої біди може обернутися духовними втратами.

- Не варто лінуватися та байдикувати. День слід присвятити корисній праці, молитві або добрим справам.

- Не можна вдягати брудний чи старий одяг. Охайність символізує внутрішню чистоту й повагу до свята.

День ангела 1 березня

Іменини сьогодні відзначають Антон, Василь, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Надія, Олександра, Ольга, а також Єремія, Самійло, Ярема, Юліан, Роман, Ілля, Павло й Данило.

