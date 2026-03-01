Церковный праздник 1 марта: три суровых запрета в этот день

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
1 марта православные верующие чтят память преподобномученицы Евдокии Гелиопольской, ставшей символом покаяния, духовной силы и непоколебимой веры. Этот церковный праздник имеет глубокое историческое и нравственное содержание, а народные традиции предостерегают от определенных поступков в этот день. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
День чествования святой Евдокии. Фото из открытых источников
1 марта верующие чтят святую Евдокию. Это возможность задуматься над собственными поступками, проявить милосердие и укрепить веру. По преданию, Евдокия жила во 2 веке в Гелиополе в Финикии. Услышав чтение Священного Писания, она пережила духовное обращение, приняла крещение, раздала имущество бедным и пошла в монастырь. Впоследствии стала настоятельницей и получила дар исцеления. Во время гонений за императора Траяна святая отказалась отречься от веры и была казнена.
В день святой Евдокии церковь советует соблюдать три суровых запрета:
Именины сегодня отмечают Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Антонина, Анна, Дарья, Евдокия, Надежда, Александра, Ольга, а также Иеремия, Самойло, Ярема, Юлиан, Роман, Илья, Павел и Даниил.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые создали "фоторобот" Бога. Как выглядит лицо Всевышнего.
Также "Комментарии" писали, что в РПЦ умоляют Бога не блокировать Telegram и молятся за "понимание" чиновников и "спасение" мессенджера.