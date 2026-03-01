Церковный праздник 1 марта: три суровых запрета в этот день

1 марта православные верующие чтят память преподобномученицы Евдокии Гелиопольской, ставшей символом покаяния, духовной силы и непоколебимой веры. Этот церковный праздник имеет глубокое историческое и нравственное содержание, а народные традиции предостерегают от определенных поступков в этот день. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

День чествования святой Евдокии. Фото из открытых источников

Церковный праздник

1 марта верующие чтят святую Евдокию. Это возможность задуматься над собственными поступками, проявить милосердие и укрепить веру. По преданию, Евдокия жила во 2 веке в Гелиополе в Финикии. Услышав чтение Священного Писания, она пережила духовное обращение, приняла крещение, раздала имущество бедным и пошла в монастырь. Впоследствии стала настоятельницей и получила дар исцеления. Во время гонений за императора Траяна святая отказалась отречься от веры и была казнена.

Что нельзя делать 1 марта

В день святой Евдокии церковь советует соблюдать три суровых запрета:

— Нельзя отказывать в помощи. Считается, что безразличие к чужой беде может обернуться духовными потерями.

— Не стоит лениться и бездельничать. День следует посвятить полезному труду, молитве или добрым делам.

— Нельзя одевать грязную или старую одежду. Аккуратность символизирует внутреннюю чистоту и уважение к празднику.

День ангела 1 марта

Именины сегодня отмечают Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Антонина, Анна, Дарья, Евдокия, Надежда, Александра, Ольга, а также Иеремия, Самойло, Ярема, Юлиан, Роман, Илья, Павел и Даниил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые создали "фоторобот" Бога. Как выглядит лицо Всевышнего.

Также "Комментарии" писали, что в РПЦ умоляют Бога не блокировать Telegram и молятся за "понимание" чиновников и "спасение" мессенджера.