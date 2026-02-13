У РПЦ благають Бога не блокувати Telegram і моляться за "вразумлєніє" чиновників та "спасєніє" месенджера

У Російській православній церкві закликали вірян молитися за розблокування Telegram та "вразумлєніє" державних чиновників. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times.

Російський священник Олександр Мікушин уклав спеціальну молитву "За спасєніє Тєлєграма".

Ієрей Покровського кафедрального собору РПЦ та каплиці Святої Татіани в Барнаулі Олександр Мікушин оприлюднив у соціальних мережах звернення, у якому наголосив, що Telegram став не просто засобом зв’язку, а "простором для молитви, душевної розмови та допомоги ближньому". У зв’язку з цим священнослужитель запропонував вірянам просити Бога про те, щоб діалог у російському суспільстві "залишався можливим, а слово – почутим".

У тексті молитви, який навів Мікушин, міститься прохання дарувати "мудрість, терпіння і розсудливість" співробітникам Федеральної служби з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій, а також працівникам Міністерства цифрового розвитку Росії. Священник фактично звернувся до віруючих із закликом молитися за рішення чиновників, які можуть вплинути на подальшу роботу месенджера в країні.

Контекстом для цієї заяви стали дії Роскомнадзору. 10 лютого відомство оголосило про посилення обмежень проти Telegram та анонсувало його блокування, пояснивши це систематичним невиконанням російського законодавства з боку сервісу. Пізніше депутат Державної думи Андрій Свінцов заявив, що відключення месенджера може відбутися протягом шести місяців.

Telegram залишається одним із найпопулярніших цифрових майданчиків у Росії, де функціонують як офіційні канали державних структур, так і незалежні медіа, громадські ініціативи та релігійні спільноти. Саме тому можливе блокування викликало активне обговорення в інформаційному просторі.

Заява представника РПЦ привернула увагу тим, що церковна риторика була застосована до регуляторного питання у сфері цифрових комунікацій. Фактично релігійний дискурс було інтегровано у публічну дискусію щодо державного контролю над інформаційними платформами.

Станом на момент публікації остаточне рішення про повне блокування Telegram у Росії офіційно не набуло чинності. Питання залишається у площині регуляторних процедур та можливих подальших заяв профільних органів.

