Скандал у Казахстані: затримано священнослужителя, який виступав проти РПЦ та ініціював створення незалежної православної церкви

У Казахстані в ніч на п’ятницю було затримано колишнього ієромонаха Астанайської та Алматинської єпархії Російської православної церкви Іакова (Володимира) Воронцова. Про це повідомляє російське "незалежне" видання "Агентство" з посиланням на його адвоката. За словами захисника, наразі з Воронцовим проводяться процедури досудового слідства.

У Казахстані затримали колишнього ієромонаха після критики РПЦ та заяв про церковну незалежність

За даними видання, до 2023 року Воронцов служив у структурах Російської православної церкви на території Казахстану. Ще у 2022 році він публічно виступив із критикою повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також підтримки цих дій з боку РПЦ. Згодом, у серпні 2023 року, священнослужитель опублікував у Facebook допис із різкою оцінкою РПЦ, назвавши її "найогиднішою з усіх земних релігій". У тексті він наголошував, що його позиція не є проявом ненависті чи русофобії, а є "реакцією на фашизм". Наразі цей допис у відкритому доступі відсутній.

У березні 2022 року Воронцова було відсторонено від служіння. Пізніше, у липні 2024 року, патріарх Кирило затвердив рішення про позбавлення його священного сану. Таким чином, він офіційно втратив статус клірика РПЦ.

У грудні 2023 року Воронцов заявив про намір створити в Казахстані незалежну від Москви православну церкву. Однак, як зазначає "Агентство", казахстанська влада відмовила у реєстрації відповідної релігійної громади. Причини офіційної відмови публічно детально не роз’яснювалися.

Наприкінці січня російський телеканал "Спас" випустив ток-шоу під назвою "Атака на Православну Церкву в Казахстані", присвячене ситуації навколо Воронцова. У програмі обговорювали його публічні заяви та спроби створення альтернативної церковної структури.

Станом на момент публікації деталі обвинувачень або стаття, за якою проводиться досудове розслідування, офіційно не оприлюднені. Інформація про можливі процесуальні рішення щодо Воронцова поки що відсутня.

Читайте також в "Коментарях", що глава Російської православної церкви Кирило Гундяєв закликав розробити на федеральному рівні закон, який передбачатиме кримінальну відповідальність за "схиляння до аборту".