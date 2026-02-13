Скандал в Казахстане: задержан священнослужитель, который выступал против РПЦ и инициировал создание независимой православной церкви

В Казахстане в ночь на пятницу был задержан бывший иеромонах Астанайской и Алматинской епархии Русской православной церкви Иаков (Владимир) Воронцов. Об этом сообщает российское "независимое" издание "Агентство" со ссылкой на его адвоката. По словам защитника, в настоящее время с Воронцовым проводятся процедуры досудебного следствия .

В Казахстане задержан бывший иеромонах после критики РПЦ и заявлений о церковной независимости

По данным издания, до 2023 г. Воронцов служил в структурах Русской православной церкви на территории Казахстана. Еще в 2022 г. он публично выступил с критикой полномасштабного вторжения России в Украину, а также поддержки этих действий со стороны РПЦ. Впоследствии, в августе 2023 года, священнослужитель опубликовал в Facebook сообщение с резкой оценкой РПЦ, назвав его "самой отвратительной из всех земных религий". В тексте он подчеркивал, что его позиция не является проявлением ненависти или русофобии, а является реакцией на фашизм. На данный момент это сообщение в открытом доступе отсутствует.

В марте 2022 года Воронцов был отстранен от служения. Позже в июле 2024 года патриарх Кирилл утвердил решение о лишении его священного сана. Таким образом, он официально утратил статус клирика РПЦ.

В декабре 2023 года Воронцов заявил о намерении создать в Казахстане независимую от Москвы православную церковь. Однако, как отмечает "Агентство", казахстанские власти отказали в регистрации соответствующей религиозной общины. Причины официального отказа публично подробно не разъяснялись.

В конце января российский телеканал "Спас" выпустил ток-шоу под названием "Атака на Православную Церковь в Казахстане", посвященное ситуации вокруг Воронцова. В программе обсуждались его публичные заявления и попытки создания альтернативной церковной структуры.

На момент публикации детали обвинений или статья, по которой проводится досудебное расследование, официально не обнародованы. Информация о возможных процессуальных решениях по Воронцову пока отсутствует.

Читайте также в "Комментариях", что глава Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал разработать на федеральном уровне закон, предусматривающий уголовную ответственность за "склонение к аборту".