В РПЦ умоляют Бога не блокировать Telegram и молятся за "вразумение" чиновников и "спасение" мессенджера

После заявлений Роскомнадзора об ужесточении ограничений против мессенджера представитель РПЦ обнародовал текст специальной молитвы.

13 февраля 2026, 15:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Русской православной церкви призвали верующих молиться за разблокирование Telegram и "понимание" государственных чиновников. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе The Moscow Times.

В РПЦ умоляют Бога не блокировать Telegram и молятся за "вразумение" чиновников и "спасение" мессенджера

Российский священник Александр Микушин сочинил специальную молитву "За спасение Телеграмма".

Иерей Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин обнародовал в социальных сетях обращение, в котором отметил, что Telegram стал не просто средством связи, а "пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему" . В этой связи священнослужитель предложил верующим просить Бога о том, чтобы диалог в российском обществе "оставался возможным, а слово – услышанным".

В тексте молитвы, который привел Микушин, содержится просьба дарить "мудрость, терпение и здравомыслие" сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также работникам Министерства цифрового развития России. Священник фактически обратился к верующим с призывом молиться о решении чиновников , которые могут повлиять на дальнейшую работу мессенджера в стране.

Контекстом для этого заявления стали действия Роскомнадзора. 10 февраля ведомство объявило об усилении ограничений против Telegram и анонсировало его блокировку, объяснив это систематическим невыполнением российского законодательства со стороны сервиса. Позже депутат Государственной думы Андрей Свинцов заявил, что отключение мессенджера может произойти в течение шести месяцев.

Telegram остается одной из популярнейших цифровых площадок в России, где функционируют как официальные каналы государственных структур, так и независимые медиа, общественные инициативы и религиозные сообщества. Именно поэтому возможная блокировка вызвала активное обсуждение в информационном пространстве.

Заявление представителя РПЦ обратило внимание на то, что церковная риторика была применена к регуляторному вопросу в сфере цифровых коммуникаций. Фактически религиозный дискурс был интегрирован в публичную дискуссию по поводу государственного контроля над информационными платформами.

По состоянию на момент публикации окончательное решение о полной блокировке Telegram в России официально не вступило в силу. Вопрос остается в плоскости регуляторных процедур и возможных последующих заявлений профильных органов.

Микушин заключил специальную молитву "За спасение Телеграмма". Интересно, внесут ли ее в русский молитвослов?

Читайте на "Комментариях", что в Казахстане схватили священника, который открыто осуждает войну России против Украины и хочет создать независимую церковь.



