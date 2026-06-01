Головна Новини Суспільство Домашні улюбленці Вчені з'ясували, як собаки сприймають свої іграшки
Вчені з'ясували, як собаки сприймають свої іграшки

Вчені з’ясували, що собаки розпізнають іграшки через складні "ментальні образи" предметів.

1 червня 2026, 17:15
Slava Kot

Чи може собака впізнати свою улюблену іграшку так само, як людина впізнає знайомий предмет? Нове наукове дослідження дає переконливу відповідь, і вказує, що цей процес складніший, ніж ми звикли думати. Вчені з’ясували, що чотирилапі друзі формують багатовимірний "образ" своїх іграшок, використовуючи одразу кілька органів чуття.

Під час експериментів вчені перевіряли, як собаки ідентифікують знайомі іграшки. Виявилося, що тварини не покладаються лише на зір або запах. Вони комбінують різні сенсорні сигнали, включно з текстурою предмета. У світлому середовищі більшість собак спиралися на зір, легко знаходячи потрібну іграшку серед інших. Проте в умовах темряви вони швидко "перемикалися" на нюх і дотик, демонструючи гнучкість сприйняття.

"Якщо ми зрозуміємо, які органи чуття собаки використовують під час пошуку іграшок, ми зможемо краще зрозуміти, як вони мислять", — пояснює одна з авторок дослідження Шейні Дрор із Будапештського університету імені Лоранда Етвеша.

Науковці припускають, що собаки формують уявлення про об’єкти у вигляді комплексного "сенсорного образу". Це означає, що іграшка для них не просто предмет, а поєднання запаху, вигляду, текстури та досвіду гри з нею. Попередні дослідження вже показували, що собаки можуть запам’ятовувати назви предметів, пов’язуючи слова з конкретними іграшками, наприклад, "плюшевий ведмедик" або "м’яч".

Дослідники також встановили, що навіть коротка взаємодія з іграшкою залишає у собаки стійке сенсорне враження. Це свідчить про більш складні когнітивні процеси, ніж вважалося раніше. У підсумку вчені дійшли висновку, що собаки не просто граються з іграшками, вони створюють їх "ментальні образи". І чим більше ми розуміємо ці механізми, тим ближче підходимо до розшифрування того, як насправді мислять наші домашні улюбленці.

