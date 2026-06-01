Вчені з'ясували, як собаки сприймають свої іграшки

Чи може собака впізнати свою улюблену іграшку так само, як людина впізнає знайомий предмет? Нове наукове дослідження дає переконливу відповідь, і вказує, що цей процес складніший, ніж ми звикли думати. Вчені з’ясували, що чотирилапі друзі формують багатовимірний "образ" своїх іграшок, використовуючи одразу кілька органів чуття.

Як собаки сприймають іграшки. Фото з відкритих джерел

Під час експериментів вчені перевіряли, як собаки ідентифікують знайомі іграшки. Виявилося, що тварини не покладаються лише на зір або запах. Вони комбінують різні сенсорні сигнали, включно з текстурою предмета. У світлому середовищі більшість собак спиралися на зір, легко знаходячи потрібну іграшку серед інших. Проте в умовах темряви вони швидко "перемикалися" на нюх і дотик, демонструючи гнучкість сприйняття.

"Якщо ми зрозуміємо, які органи чуття собаки використовують під час пошуку іграшок, ми зможемо краще зрозуміти, як вони мислять", — пояснює одна з авторок дослідження Шейні Дрор із Будапештського університету імені Лоранда Етвеша.

Науковці припускають, що собаки формують уявлення про об’єкти у вигляді комплексного "сенсорного образу". Це означає, що іграшка для них не просто предмет, а поєднання запаху, вигляду, текстури та досвіду гри з нею. Попередні дослідження вже показували, що собаки можуть запам’ятовувати назви предметів, пов’язуючи слова з конкретними іграшками, наприклад, "плюшевий ведмедик" або "м’яч".

Дослідники також встановили, що навіть коротка взаємодія з іграшкою залишає у собаки стійке сенсорне враження. Це свідчить про більш складні когнітивні процеси, ніж вважалося раніше. У підсумку вчені дійшли висновку, що собаки не просто граються з іграшками, вони створюють їх "ментальні образи". І чим більше ми розуміємо ці механізми, тим ближче підходимо до розшифрування того, як насправді мислять наші домашні улюбленці.

