Ученые выяснили, как собаки воспринимают свои игрушки

Может ли собака узнать свою любимую игрушку так же, как человек узнает знакомый предмет? Новое научное исследование дает убедительный ответ и показывает, что этот процесс сложнее, чем мы привыкли думать. Ученые выяснили, что четвероногие друзья формируют многомерный "образ" своих игрушек, используя сразу несколько органов чувств.

В ходе экспериментов ученые проверяли, как собаки идентифицируют знакомые игрушки. Оказалось, что животные не полагаются только на зрение или запах. Они комбинируют разные сенсорные сигналы, включая текстуру предмета. В светлой среде большинство собак опиралось на зрение, легко находя нужную игрушку среди других. Однако в условиях тьмы они быстро "переключались" на обоняние и осязание, демонстрируя гибкость восприятия.

"Если мы поймем, какие органы чувств собаки используют при поиске игрушек, мы сможем лучше понять, как они мыслят", — объясняет один из авторов исследования Шейни Дрор из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша.

Ученые предполагают, что собаки формируют представление об объектах в виде комплексного "сенсорного образа". Это означает, что игрушка для них не просто предмет, а сочетание запаха, облика, текстуры и опыта игры с ней. Предыдущие исследования уже показывали, что собаки могут запоминать названия предметов, связывая слова с конкретными игрушками, например "плюшевый мишка" или "мяч".

Исследователи также установили, что даже короткое взаимодействие с игрушкой оставляет у собаки стойкое сенсорное впечатление. Это свидетельствует о более сложных когнитивных процессах, чем считалось ранее. В итоге ученые пришли к выводу, что собаки не просто играют с игрушками, они создают их "ментальные образы". И чем больше мы понимаем эти механизмы, тем ближе подходим к расшифровке того, как действительно мыслят наши домашние любимцы.

