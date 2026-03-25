logo_ukra

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Коти чи собаки: вчені остаточно з'ясували, хто розумніший
commentss НОВИНИ Всі новини

Коти чи собаки: вчені остаточно з’ясували, хто розумніший

Дослідження показало, хто має вищий інтелект, коти чи собаки.

25 березня 2026, 10:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Дискусія про те, хто розумніший коти чи собаки триває вже десятиліттями. Однак, тепер науковці заявляють, що мають переконливу відповідь. Дослідження показало, що мозок собак містить значно більше нейронів, ніж мозок котів, а це може свідчити про вищий рівень когнітивних здібностей тварини.

Хто розумніший коти чи собаки. Фото: freepik

Результати нового дослідження були опубліковані у науковому журналі Frontiers in Neuroanatomy, а над його роботою брали участь вчені з університетів США, Бразилії, Данії та Південної Африки.

Однією з авторок дослідження стала відома нейробіологиня Сюзана Геркулано-Хаузе. Вона пояснює, що найкращим способом оцінити інтелект тварини є підрахунок нейронів у корі головного мозку. Це частина мозку, яка відповідає за складні когнітивні процеси, зокрема ухвалення рішень та розв’язання проблем. 

"Нейрони – це основні одиниці обробки інформації. Чим більше одиниць ви знайдете в мозку, тим більш когнітивно здібна тварина", — пояснює вчена.

Під час дослідження науковці проаналізували три мозки. Один був від кота, а два від собак, оскільки вони дуже різняться за розміром. У мозку кожного собаки, попри різний розмір, дослідники виявили близько 500 мільйонів нейронів, що удвічі перевищує 250 мільйонів, виявлених у мозку кота.

На думку вчених, більша кількість нейронів означає кращу здатність до обробки інформації. Саме тому дослідники припускають, що собаки можуть мати більш розвинені когнітивні здібності, ніж домашні коти. Таким чином, дослідники доходять до висновку, що собаки мають вищий інтелект, ніж коти.

Для порівняння, у людей у корі головного мозку налічується близько 16 мільярдів нейронів. У найближчих родичів людини шимпанзе — приблизно 6-7 мільярдів.

"Не більший розмір тіла пояснює кількість нейронів, які у вас є. Можуть бути тварини з подібним розміром мозку, але у них може бути зовсім різна кількість нейронів", — підсумовує Геркулано-Хаузе.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про п'ять неймовірних фактів про котів, які вас здивують.

Також "Коментарі" писали, що вчені пояснили, чому собаки гавкають на машини, мотоцикли та велосипеди.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nationalgeographic.com/animals/article/dog-cat-brains-neurons-intelligence-study-spd
Теги:

Новини

Всі новини