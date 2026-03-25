Коты или собаки: ученые окончательно выяснили, кто умнее

Дискуссия о том, кто умнее кошки или собаки продолжается уже десятилетиями. Однако теперь ученые заявляют, что имеют убедительный ответ. Исследование показало, что мозг собак содержит гораздо больше нейронов, чем мозг кошек, а это может свидетельствовать о более высоком уровне когнитивных способностей животного.

Кто умнее кошки или собаки. Фото: freepik

Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Frontiers in Neuroanatomy, а в его работе участвовали ученые из университетов США, Бразилии, Дании и Южной Африки.

Одним из авторов исследования стала известная нейробиолог Сюзанна Геркулано-Хаузе. Она объясняет, что лучшим способом оценить интеллект животного является подсчет нейронов в коре головного мозга. Это часть мозга, которая отвечает за сложные когнитивные процессы, в частности, принятие решений и решение проблем.

"Нейроны – это основные единицы обработки информации. Чем больше единиц вы найдете в мозгу, тем более когнитивно способно животное", — объясняет ученая.

В ходе исследования ученые проанализировали три мозга. Один был от кота, а два от собак, поскольку они сильно отличаются по размеру. В мозге каждой собаки, несмотря на разный размер, исследователи обнаружили около 500 миллионов нейронов, что в два раза превышает 250 миллионов, обнаруженных в мозгу кота.

По мнению учёных, большее количество нейронов означает лучшую способность к обработке информации. Именно поэтому исследователи предполагают, что собаки могут обладать более развитыми когнитивными способностями, чем домашние кошки. Таким образом, исследователи приходят к выводу, что собаки имеют более высокий интеллект, чем кошки.

Для сравнения, у людей в коре головного мозга насчитывается около 16 млрд нейронов. У ближайших родственников человека шимпанзе – примерно 6-7 миллиардов.

"Не больший размер тела объясняет количество имеющихся у вас нейронов. Могут быть животные с подобным размером мозга, но у них может быть совершенно разное количество нейронов", — заключает Геркулано-Хаузе.

