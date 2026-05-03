На Донбасі знайшли зелену собаку: що з нею сталося та як виглядає (ФОТО)

У прифронтовому Донбасі волонтери врятували собаку з незвичайним яскраво-зеленим хутром. Тварину назвали на честь вигаданого супергероя Халка — Хала Грін. Церез те, що собака зеленого кольору, багато хто вважав її фото та відео обробленими, однак це реальний випадок.

Собаку зеленого кольору евакуювали з міста Дружківка. Її привезла місцева волонтерка, яка опікується безпритульними тваринами, але не має можливості утримувати всіх. Після цього тварину передали до організації "12 вартових", де вона отримала необхідну допомогу.

Як з’ясувалося, собака набула зеленого кольору після контакту з харчовими барвниками. За попередніми даними, тварина шукала їжу на складі і випадково забруднилася. Волонтери припускають, що зелений відтінок не є природним і з часом зникне після догляду та процедур.

"Халу привезла волонтерка з Дружківки — Лєра. Не в змозі забрати всіх тварин, якими вона опікується, вона намагається зробити бодай щось — стерилізувати, вакцинувати тощо. Зелену собаку вона знайшла після того, як та шукала їжу на складі харчових барвників", — йдеться у повідомленні.

Наразі Хала Грін перебуває під наглядом ветеринарів у Краматорську, де проходить обстеження та підготовку до стерилізації.

У самій організації зізнаються, що рішення забрати Халу Грін було миттєвим.

"Коли лікарі нам показали це відео, ми одноголосно закричали — заберем! Бо маленька. Бо зелена. Бо з району Гірник", — сказали волонтери.

ЗМІ повідомляли про зелену собаку поблизу Краматорська ще у квітні.

