На Донбассе нашли зеленую собаку: что с ней произошло и как выглядит (ФОТО)

В прифронтовом Донбассе волонтеры спасли собаку с необычным ярко-зеленым мехом. Животное назвали в честь вымышленного супергероя Халка – Хала Грин. Из-за того, что собака зеленого цвета, многие считали ее фото и видео обработанными, однако это реальный случай.

Собаку зеленого цвета эвакуировали из Дружковки. Ее привезла местная волонтер, которая занимается беспризорными животными, но не имеет возможности содержать всех. После этого животное передали в организацию "12 часовых", где она получила необходимую помощь.

Как выяснилось, собака приобрела зеленый цвет после контакта с пищевыми красителями. По предварительным данным, животное искало еду на складе и случайно запачкалось. Волонтеры предполагают, что зеленый оттенок не естественный и со временем исчезнет после ухода и процедур.

"Халу привезла волонтер из Дружковки — Лера. Не в состоянии забрать всех животных, которые она занимается, она пытается сделать хоть что-то — стерилизовать, вакцинировать и т.д. Зеленую собаку она нашла после того, как искала пищу на складе пищевых красителей", — говорится в сообщении.

В настоящее время Хала Грин находится под наблюдением ветеринаров в Краматорске, где проходит обследование и подготовку к стерилизации.

В самой организации признаются, что решение забрать Халу Грин было мгновенным.

"Когда врачи нам показали это видео, мы единогласно закричали — заберем! Потому что маленькая. Потому что зеленая. Потому что из района Горняк", — сказали волонтеры.

СМИ сообщали о зеленой собаке вблизи Краматорска еще в апреле.

