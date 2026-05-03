Главная Новости Общество Питомцы На Донбассе нашли зеленую собаку: что с ней произошло и как выглядит (ФОТО)
На Донбассе нашли зеленую собаку: что с ней произошло и как выглядит (ФОТО)

На Донбассе спасли собаку с зеленым мехом. Хала Грин запачкалась пищевым красителем.

3 мая 2026, 16:20
В прифронтовом Донбассе волонтеры спасли собаку с необычным ярко-зеленым мехом. Животное назвали в честь вымышленного супергероя Халка – Хала Грин. Из-за того, что собака зеленого цвета, многие считали ее фото и видео обработанными, однако это реальный случай.

Зеленая собака Хала Грин из Донбасса

Собаку зеленого цвета эвакуировали из Дружковки. Ее привезла местная волонтер, которая занимается беспризорными животными, но не имеет возможности содержать всех. После этого животное передали в организацию "12 часовых", где она получила необходимую помощь.

Как выяснилось, собака приобрела зеленый цвет после контакта с пищевыми красителями. По предварительным данным, животное искало еду на складе и случайно запачкалось. Волонтеры предполагают, что зеленый оттенок не естественный и со временем исчезнет после ухода и процедур.

Зеленая собака Хала Грин

Зеленая собака из Донбасса

"Халу привезла волонтер из Дружковки — Лера. Не в состоянии забрать всех животных, которые она занимается, она пытается сделать хоть что-то — стерилизовать, вакцинировать и т.д. Зеленую собаку она нашла после того, как искала пищу на складе пищевых красителей", — говорится в сообщении.

В настоящее время Хала Грин находится под наблюдением ветеринаров в Краматорске, где проходит обследование и подготовку к стерилизации.

В самой организации признаются, что решение забрать Халу Грин было мгновенным.

"Когда врачи нам показали это видео, мы единогласно закричали — заберем! Потому что маленькая. Потому что зеленая. Потому что из района Горняк", — сказали волонтеры.

СМИ сообщали о зеленой собаке вблизи Краматорска еще в апреле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США родился щенок желто-зеленого цвета.

Также "Комментарии" писали, что нашли причину, почему собаки в Чернобыле стали синего цвета.



Источник: https://www.facebook.com/reel/963696379978191
