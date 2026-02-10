Коти давно стали повноправними членами родини, однак попри роки співжиття люди часто неправильно тлумачать їхню поведінку та потреби. Те, що здається людині логічним або "виховним", для кота може бути джерелом хронічного стресу, страху або навіть хвороб. Зоопсихологи та ветеринари наголошують, що добробут кота залежить не лише від якісного корму, а й від поваги до його природи. Зібрали десять речей, яких фахівці радять ніколи не робити зі своїм улюбленцем.

10 речей, які ніколи не можна робити зі своїм котом

1. Карати за небажану поведінку

Покарання не працюють у котячому світі. Кіт не пов’язує дію з "провиною", а лише запам’ятовує страх або агресію з боку людини. Дряпання меблів, ігнорування лотка чи гризіння кабелів, це сигнал про незадоволені потреби, стрес або проблеми зі здоров’ям. Фізичний вплив чи обприскування водою лише погіршують ситуацію.

2. Годувати залишками зі столу

Людська їжа містить надлишок солі, спецій і жирів, які шкодять котам. Окремі продукти такі як шоколад, виноград, цибуля взагалі є токсичними для домашнього улюбленця. Котам потрібен раціон з високим вмістом білка та чітко збалансованими поживними речовинами.

3. Давати молоко

Популярний стереотип про кота з мискою молока давно спростований. Більшість дорослих котів не здатні перетравлювати лактозу, що призводить до діареї та болю в животі. Молоко не ласощі, а потенційна загроза для кота.

4. Надовго залишати кота на самоті

Хоча котів вважають незалежними, їм потрібна присутність людини. Навіть спокійний кіт потребує соціального контакту. Тривала самотність може спричинити апатію або нав’язливу поведінку.

5. Годувати двічі на день великими порціями

У природі коти їдять часто й потроху. Великі порції двічі на день не відповідають їхній фізіології. Краще розділити добову норму на кілька невеликих прийомів їжі.

6. Одягати нашийник із дзвіночком

Постійний звук біля вух викликає у котів нервозність і може шкодити слуху. Якщо нашийник необхідний, він має бути без дзвіночків і з механізмом безпечного розстібання.

7. Залишати відчинені вікна або балкони

Падіння з висоти це одна з найчастіших причин травм і загибелі котів у містах. Захисні сітки на вікнах і балконах слід розглядати, як необхідність, якщо ви живете з котом у квартирі на високих поверхах.

8. Примушувати до контакту

Кіт сам обирає момент для ласки. Примусові обійми чи тримання на руках викликають стрес і підривають довіру, особливо у сором’язливих або врятованих тварин.

9. Голити шерсть без медичних показань

Шерсть регулює температуру тіла й захищає шкіру від сонця. Гоління може викликати стрес і агресію з боку інших тварин у домі.

10. Випускати на вулицю без нагляду

Міське середовище небезпечне через автомобілі, отрути, пастки, агресивні люди й тварини. Безпечні альтернативи для котів можуть бути, наприклад, огороджений балкон, вольєр або прогулянки на повідку.

Розуміння котячих потреб — це не обмеження свободи, а турбота про життя та здоров’я. Уважне ставлення до цих простих правил допоможе уникнути помилок і зробити співжиття з вашим домашнім улюбленцем спокійним і гармонійним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що жінка залишила кота на місяць мамі. Вона ледве впізнала його після повернення.

Також "Коментарі" писали, що кішки викликають залежність.