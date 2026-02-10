Кошки давно стали полноправными членами семьи, однако, несмотря на годы сожительства, люди часто неправильно истолковывают их поведение и потребности. То, что кажется человеку логичным или "воспитательным", для кота может быть источником хронического стресса, страха или даже болезней. Зоопсихологи и ветеринары отмечают, что благосостояние кота зависит не только от качественного корма, но и от уважения его природы. Собрали десять вещей, которые специалисты советуют никогда не делать со своим любимцем.

10 вещей, которые никогда нельзя делать со своим котом

1. Наказывать за нежелательное поведение

Наказания не работают в кошачьем мире. Кот не связывает действие с "проступком", а лишь запоминает страх или агрессию со стороны человека. Царение мебели, игнорирование лотка или грызение кабелей, это сигнал о неудовлетворенных потребностях, стрессе или проблемах со здоровьем. Физическое влияние или опрыскивание водой только усугубляет ситуацию.

2. Кормить остатками со стола

Человеческая пища содержит избыток соли, специй и жиров, вредящих котам. Отдельные продукты такие как шоколад, виноград, лук вообще токсичны для домашнего любимца. Котам требуется рацион с высоким содержанием белка и четко сбалансированными питательными веществами.

3. Давать молоко

Популярный стереотип о коте с миской молока давно опровергнут. Большинство взрослых кошек не способны переваривать лактозу, что приводит к диарее и боли в животе. Молоко не лакомство, а потенциальная угроза для кота.

4. Надолго оставлять кота в одиночестве

Хотя кошек считают независимыми, им нужно присутствие человека. Даже спокойный кот нуждается в социальном контакте. Длительное одиночество может вызвать апатию или навязчивое поведение.

5. Кормить дважды в день большими порциями

В природе кошки едят часто и понемногу. Большие порции дважды в день не соответствуют их физиологии. Лучше разделить суточную норму на несколько небольших приёмов пищи.

6. Одевать ошейник со колокольчиком

Постоянный звук у ушей вызывает у котов нервозность и может вредить слуху. Если ошейник необходим, он должен быть без колокольчиков и с механизмом безопасного расстегивания.

7. Оставлять открытые окна или балконы

Падение с высоты это одна из самых частых причин травм и гибели кошек в городах. Защитные сетки на окнах и балконах следует рассматривать как необходимость если вы живете с котом в квартире на высоких этажах.

8. Принуждать к контакту

Кот сам выбирает момент для ласки. Принудительные объятия или держание на руках вызывают стресс и подрывают доверие, особенно у застенчивых или спасенных животных.

9. Брить шерсть без медицинских показаний

Шерсть регулирует температуру тела и защищает кожу от солнца. Бритье может вызвать стресс и агрессию со стороны других животных в доме.

10. Выпускать на улицу без присмотра

Городская среда опасна из-за автомобилей, ядов, ловушек, агрессивных людей и животных. Безопасные альтернативы для кошек могут быть, например, огражденый балкон, вольер или прогулки на поводке.

Понимание кошачьих потребностей – это не ограничение свободы, а забота о жизни и здоровье. Внимательное отношение к этим простым правилам поможет избежать ошибок и сделать сожительство с вашим домашним любимцем спокойным и гармоничным.

