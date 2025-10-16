Жінка залишила кота на місяць мамі: вона ледве впізнала його після повернення (ВІДЕО)

Коли художниця Ліна Редфорд поїхала у творче відрядження, вона й уявити не могла, що її кіт Синбад стане інтернет-зіркою. Жінка залишила улюбленця на місяць своїй мамі, а після повернення була шокована тим, як сильно він змінився.

Стався курйоз, коли жінка залишила кота мамі на місяць

Ліна Редфорд виграла резиденцію для художників і мала поїхати в інше місто. Щоб не залишати кота самого, вона вирішила довірити його своїй мамі, яка вже опікувалася двома котами у Празі. Турботлива жінка, відома своєю любов’ю до тварин, охоче погодилася доглядати за Синбадом.

Однак, коли господиня повернулася, вона ледве впізнала свого вихованця. Виявилося, що кіт набрав кілька кілограмів лише за місяць. Його раніше струнка фігура перетворилася на м’яку "подушку з лапками".

Мама Ліни пояснила, що просто хотіла потішити Синбада та "тестувала нові бренди кормів". Як зізналася художниця, коли вперше побачила фото кота, надіслане мамою, то вирішила, що це згенероване штучним інтелектом зображення.

"Я не могла повірити, що мій гіперактивний кіт так погладшав", — відреагувала Ліна на цей курйозний випадок.

Редфорд опублікувала відео із "оновленим" Синбадом на своїй сторінці в Instagram. Ролик миттєво став вірусним і отримав понад 1,4 мільйона переглядів і 170 тисяч лайків.

У коментарях розгорнулася справжня дискусія:

"То ефект бабусі працює навіть на тварин?" — жартують користувачі.

"Ніколи б не залишив свою кішку у мами після цього!" — пишуть інші.

Втім, більшість коментаторів визнали, що кіт виглядає щасливим, а трохи зайвих кілограмів стали "платою за бабусину любов".

